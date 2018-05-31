5 легкомысленных пари, которые привели к большим свершениям

Мир, возможно, не был бы таким, каким мы знаем его сегодня, если бы кто-нибудь не говорил время от времени: "А слабо...". Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет о пяти легкомысленных пари, которые привели к большим свершениям.

1. Основать целую новую отрасль

Казалось бы, уж кто меньше всего годится на роль азартного игрока - так это учёный. Тем не менее, выясняется, что люди, которым мы доверяем изобретать для нас лекарства, запускать спутники и орудовать лазерами, легко поддаются на "слабо".

В 1959 году физик Ричард Фейнман расписывал коллегам удивительное будущее, когда учёные научатся уменьшать компьютеры, медицинские приборы и всякие другие вещи до размеров ресничного клеща. Учитывая, что в то время компьютеры были размером с дом, это заявление показалось слушателям чересчур смелым, если не сказать абсурдным.

Тогда Фейнман решил бросить символическую научную перчатку и объявил премию в восемь тысяч тогдашних долларов, которые он готов выплатить тому, кто сумеет смастерить работающий мотор, каждая сторона которого не превышала бы 0,04 см. Это, чтобы легче было представить, примерно с кристаллик поваренной соли.

Около полугода охотников за премией не наблюдалось. А потом объявился некто по имени Билл Маклеллан, который при помощи сложного научного оборудования, состоящего из пинцета и зубочисток, построил-таки описанный Фейнманом мотор. Механизм совершал 2 000 оборотов в минуту, весил 250 микрограмм (микрограмм - одна миллионная грамма; прим. mixstuff.ru), был меньше булавочной головки и состоял из 13 деталей.

Фейнман выплатил обещанную премию но, тем не менее, остался не очень доволен результатом. Дело в том, что он рассчитывал, что появление крошечного мотора приведёт к новому технологическому прорыву, но чудо-изобретатель, как выяснилось, использовал всего-то навыки радиолюбителя и прекрасную мелкую моторику.

Однако, как оказалось, расстраивался Фейнман преждевременно. После этой истории бесчисленное количество настоящих учёных стали предпринимать собственные попытки по созданию разных крошечных конструкций, а в 1980 году, когда Эрик Дрекслер представлял свою концепцию нанотехнологии, то назвал Фейнмана своим вдохновителем.

2 и 3. Написать книгу, которая получит всемирную известность

Как известно, некоторые знаменитые на весь мир книги писались отнюдь не с целью донести до мира какую-нибудь важную идею, а из самых банальных соображений. Нужно было что-то есть, и чем-то кормить семью. Вот и всё.

Но иногда шедевры появлялись на свет по совсем неожиданным причинам - например, просто потому, что кто-то поспорил, что это невозможно.

Взять, к примеру, историю писателя Теодора Гайзеля, который прославился под псевдонимом Доктор Сьюз. К концу 1950-х годов в его арсенале уже было несколько трогательных детских книжек. А в 1960-ом у него вышел спор с издателем Беннетом Серфом, о том, можно ли написать достойную книгу, используя всего 50 разных слов. Серф поставил 50 долларов на то, что Доктору Сьюзу такое не по силам.

Сьюз вызов принял и моментом накропал историю размером в несколько твитов. Так появилась книжка, которую в детстве читали все, для кого английский язык родной. Она называется "Зеленые яйца с ветчиной". В книжке какой-то приставучий Сэм всячески уговаривает своего безымянного приятеля угоститься сомнительного вида едой. Тот пытается отвертеться, но безуспешно.

В 2001 году эта книга заняла четвёртое место среди самых продаваемых детских произведений за всю историю!

Если вы думаете, что такая история могла произойти только с детским писателем, то вот вам ещё один пример - Эрнест Хемингуэй. Как-то раз писатель зашёл в бар пропустить стаканчик и встретил там любителя поспорить, который предложил пари на 10 долларов, что Хемингуэй не сможет написать историю, состоящую всего из шести слов.

Хемингуей взял салфетку и написал:

"For sale: Baby shoes, never worn". ("Продаются: детские ботиночки, не надёванные")

До сих пор это произведение вдохновляет огромное количество подражателей.

4. Заработать состояние на фильме, к которому вы не имеете ни малейшего отношения

"Звёздные войны" сочинялись практически "на ходу". Многие идеи Джорджа Лукаса (иногда совершенно безумные) так и остались нереализованными. Один из его друзей - Стивен Спилберг, вспоминал, как создатель "Звёздных войн" частенько жаловался, что его детище выходит путанным, и совсем не таким, каким ему виделось изначально.

Как-то Лукас посетил съёмочную площадку фильма "Близкие контакты третьего вида", который снимал Спилберг, пришёл в полный восторг, а потом опять стал сокрушаться по поводу того, что его "Войны" выходят никудышными, и не окупят даже того, что в них вложено.

В конце концов решено было заключить пари: если "Войны" Лукаса обойдут в прокате "Контакты"Спилберга, то 2,5 процента от всех сборов пойдут последнему. И наоборот - если более успешными окажутся "Контакты", то точно такой же процент от них получит Лукас.

В итоге "Близкие контакты третьего вида" заработали 337 миллионов долларов - очень неплохо. Если не сравнивать со "Звёздными войнами", которые заработали 65 раз по столько.

В общем, Спилберг и по сей день получает свои законные проценты.

5. Написать один из самых важных научных трудов в истории науки

Дело было в 1683 году. Некто Кристофер Рен беседовал с одним астрономом о том, почему планеты движутся по странной эллиптической траектории, а не по правильной окружности. Завершился разговор тем, что Рен поставил 40 шиллингов (несколько сотен долларов в переводе на нынешние деньги) что в течение двух месяцев никто не найдёт ответа на этот вопрос.

Об этом споре стало известно Исааку Ньютону. То ли ему очень нужны были эти 40 шиллингов, то ли просто из научного любопытства, но Ньютон стал биться над этой задачкой и, наконец, решил. Правда, на это ему понадобилось не оговоренные два месяца, а несколько лет, так что денег он так и не увидел.

Зато из этого спора получился солидный труд под названием "Математические начала натуральной философии", в котором сформулирован закон всемирного тяготения и три закона Ньютона, заложившие основы классической механики.

Так и получилось, что из обычного спора вышел один из самых значительных научных текстов за всё время существования науки.

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