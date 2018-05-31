Как один щедрый человек чуть не уничтожил экономику целой страны
Манса Муса - самый прославленный правитель средневекового Мали. Слыл он человеком набожным, щедрым и самым богатым в современном ему мире. В переводе на современные деньги его состояние оценивалось в 400 миллиардов долларов.
Как псообщаетDay.Az со ссылкой на Mixstuff, в 1324 году Муса решил совершить хадж. Путешествие правителя было обставлено с исключительной пышностью: его сопровождали 60 тысяч одетых в шелка придворных, 12 тысяч рабов и 80 верблюдов гружёных золотом.
Муса потратил в путешествии столько золота, что цены на драгоценный металл резко обрушились и начался страшный экономический кризис. Особенно сильно от неслыханной щедрости гостя пострадал Египет.
Чтобы оправиться после визита Мусы, Египту потребовалось несколько лет.
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