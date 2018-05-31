Поскольку королевская свадьба разворачивается со всей помпой, с многоуровневым тортом и потрясающим платьем невесты, а список гостей состоит из самых важных и богатых персон, сложно представить, каково это - быть Меган Маркл, когда-то простой актрисой из Калифорнии, а сейчас - одной из представительниц британской королевской семьи, супругой принца Гарри.

Возможно, вы задумывались, каково это - становиться частью этой легендарной семьи под пристальными взглядами всего мира. Может быть, вы даже немного завидуете. Однако прежде чем мечтать оказаться на её месте, подумайте о том, от чего она должна была отказаться, войдя в семью Виндзоров. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет от чего отказалась Меган Маркл, чтобы стать принцессой.

Карьера

У членов королевской семьи очень занятая жизнь, но строить карьеру в общепринятом смысле они не могут. Отказ себе в карьере много значил для Меган, ведь она была успешной актрисой. Также она вела очень популярный сайт о стиле жизни под названием Tig. Во время подготовки к свадьбе она покончила и с первым, и со вторым.

Страницы в соцсетях

У Меган было около трёх миллионов подписчиков в Twitter, Instagram и Facebook. Ей пришлось удалить все свои страницы. У членов королевской семьи нет личных страниц в интернете. Вместо этого у них есть официальные страницы, которые аккуратно ведутся дворцовым персоналом.

Автографы

Маркл, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Форс-мажоры", привыкла раздавать автографы, но теперь ей запрещено это делать. Члены королевской семьи не дают автографов, опасаясь, что их могут подделать. Селфи тоже не поощряются.

Политические убеждения

Традиционно никто из королевской семьи не баллотируется на политические посты и не выражает публично свои политические взгляды, оставаясь в нейтралитете. Маркл - известная феминистка и она очень тревожится, что её брак с членом королевской семьи вызвал много толков о её смешанной расе. Но отныне она будет стараться умерить или полностью исключить свои политические комментарии в соответствии с традициями королевской семьи.

А может и нет. Знатоки королевской семьи сходятся во мнении, что Меган представляет совершенно новую модель принцессы, они ожидают, что она встряхнёт королевский дом. Маркл всегда была политически активной, поэтому, возможно, она будет более откровенна в политических вопросах, чем обычно бывают члены королевской семьи.

Любимая еда

Любимый ресторан Меган - суши-ресторан в Калифорнии. Однако членам королевской семьи не разрешается есть моллюсков, у них плотный график встреч и они не могут позволить себе отравиться. Также им не рекомендуется употреблять в пищу плохо прожаренное мясо. Так что Меган придётся попрощаться со своим любимым ужином.

Дорога к алтарю под руку с отцом

По плану вести Меган к алтарю в замке Виндзоров должен был её отец Томас. К сожалению, в это время ему сделали операцию на сердце, и врачи не разрешили ему ехать. Если бы Меган выходила замуж за обычного парня, они могли бы повенчаться ближе к дому отца, в Мексике, или отложить праздник, пока отец не поправиться. Но, поскольку это событие государственного масштаба, всё произошло без него. Половину пути Меган прошла одна, а затем к ней присоединился принц Чарльз.

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