Практически ежедневно на дороги разных городов выезжает огромное количество автомобилей. Как правило, их больше, чем эти дороги способны вместить. Образуются пробки, которые все мы так не любим. Inrix изучили дорожную ситуацию в разных городах мира. Они готовы раскрыть автолюбителям страшную тайну - сколько времени каждый из них тратит на пробки в крупнейших городах мира. Благодаря им мы также можем узнать города, где с движением дела обстоят хуже всего. Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News представляет результаты исследования Inrix о том, сколько времени водители тратят на пробки в разных городах:

7. В Лондоне, втором по величине городе Европы, водители тратят на пробки 74 часа в год. Стоит отметить, что в среднем во всем мире тратится около 100 часов в год на стояние в пробках;

6. В Колумбийской Боготе водители тратят 30 процентов своего времени за рулем на пробки. Удручающая цифра;

5. Около 79 часов тратят жители Сан-Франциско ежегодно из-за избыточного количества автомобилей на дорогах. Им приходится просто стоять;

4. Бразильские автолюбители в Сан-Паулу тратят 22 процента своего времени и около 86 часов ежегодно на дорожные заторы;

3. На третьем месте находится Нью-Йорк. Водители этого города ежегодно проводят 91 час в пробках;

2. На втором месте находится столица России. Москва - самый перегруженный город Европы. 26 процентов времени водители тратят не на движение, а на стояние в заторах. Это 91 час ежегодно;

1. Хуже, чем в Москве, только в Лос-Анджелесе. Водители этого города тратят 102 часа ежегодно, находясь в пробках.

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