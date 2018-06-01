Объявлены характеристики первого электрического Mercedes-Benz Sprinter - ФОТО

Новый коммерческий фургон Mercedes-Benz на электротяге был анонсирован еще в феврале, однако точные технические параметры eSprinter не раскрывались. Теперь же стало известно, как далеко он сможет уехать на одном заряде батареи и сколько груза при этом увезти, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Компания Mercedes-Benz готовится запустить в серийное производство уже вторую по счету полностью электрическую модель. Первым был сравнительно компактный eVito, теперь же настала очередь более объемного eSprinter. В коммерческом подразделении "Даймлера" уточнили, что электрический "Спринтер" получит мотор мощностью 80 кВт (109 л.с.) с крутящим моментом в 300 Нм.



Интересно, что для eSprinter будут доступны сразу два варианта силовой батареи. В базовой версии емкость составит 41 кВт/ч, а заявленный производителем запас хода - 115 км. Причем, в "Даймлере" отдельно уточняют, что речь идет о реальных условиях городской эксплуатации - с пробками, короткими циклами разгонов и торможений и так далее. Предельная масса перевозимого груза при этом составляет 1 040 кг, а объем грузового отделения - 10,5 куб.м.

Опциональный вариант eSprinter с батареей 55 кВт/ч рассчитан на максимальную дистанцию в 150 км в городском цикле. Правда, полезная нагрузка у более дальнобойного фургона на 140 кг меньше из-за увеличившегося веса батареи - всего 900 кг. Заявленная оптимальная скорость движения составляет 80 км/ч, а максимальная - 120 км/ч. На немецких автобанах таким машинам делать нечего, а вот для городских условий характеристики вполне подходят.



Время зарядки батарей будет зависеть от типа используемого устройства. При подключении к бытовой электросети батарея зарядится примерно за 6-8 часов, а в случае со скоростным терминалом постоянного тока - за 2 часа. При этом 45-минутного сеанса хватит для того, чтобы восполнить запас на 80%.



Отметим, что официальная премьера нового поколения Mercedes-Benz Sprinter состоялась в Германии в феврале 2018 года. На российском рынке новые немецкие фургоны появятся ближе к сентябрю.