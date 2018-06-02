Появилось первое фото универсала Lada Granta - ФОТО

"АвтоВАЗ" собирается представить новый универсал Lada Granta со стилистическими решениями, позаимствованными у "Весты". Правда, универсал в реальности оказался не таким уж новым. Под камуфляжем скрывается перелицованный вагон другой модели, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Очевидцам удалось сфотографировать предсерийный образец новой версии Lada Granta в кузове универсал. Снимки опубликованы на страничке сообщества RCI News. Характерной особенностью новинки станет передняя часть кузова, выполненная в Х-стилистике. Здесь и новая передняя оптика, и другие бамперы с решеткой радиатора. Аналогичный дизайн получит и рестайлинговый лифтбек Granta FL, который неоднократно попадал в объективы.

Правда, сам универсал оказался не таким уж новым. Поскольку "АвтоВАЗ" полностью упраздняет модельное семейство "Калина", то имеющийся вагон просто перерисовали с учетом новых вводных и повесили шильдик Granta. Судя по фотографиям, сам кузов и компоновка багажного отделения остались прежними, "калиновскими". Как и другие обновленные "Гранты", универсал должен получить переработанную переднюю панель в интерьере.



Можно предположить, что официальная премьера модернизированного семейства Lada Granta FL состоится в рамках Московского автосалона в конце августа 2018 года.