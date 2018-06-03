"АвтоВАЗ" готовит два новых вседорожника - ФОТО

О планах заменить классический внедорожник Lada 4x4 моделью нового поколения известно уже давно, однако помимо "новой Нивы" будет кое-что еще. "АвтоВАЗ" представит новую, более компактную модель SUV, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор в рамках ПМЭФ-2018 раскрыл информацию о двух новинках российского автобренда, которые будут представлены в 2021-2022 годах, передает "ТАСС". Первая из них - это идеологический преемник классической модели Lada 4x4 со столь же высоким внедорожным потенциалом.

Причем, на заводе всерьез подумывают о том, чтобы предлагать современный SUV не вместо "старой Нивы", а параллельно с ней, ведь из-за уникального баланса цены и оффроад-возможностей модель продолжает пользоваться устойчивым спросом.



"Мы готовим два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциала Lada 4х4. Фактически, этот SUV дополнит нынешнюю 4х4. Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной", - отметил Мор.



По предварительным данным, в основе новой "Нивы" будет лежать архитектура Renault Nissan CMFB-LS (по сути, платформа В0), которая используется в новом Renault Duster. Российский внедорожник будет гораздо технологичнее предшественника и, вероятно, будет поставлять на экспорт в другие страны.

А вот что касается второй заявленной новинки "АвтоВАЗа", то информации о ней практически нет. Николя Мор лишь намекнул, что это будет кроссовер В-сегмента, так что речь идет о компактной модели, рассчитанной на городскую эксплуатацию - и будет ли у нее полный привод, пока неизвестно. Возможно, мы увидим некую серийную интерпретацию концепт-кара Lada XCode, представленного в рамках ММАС-2016.