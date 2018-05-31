Ученые научились лечить рак с помощью мышьяка

Низкие дозы триоксида мышьяка помогают бороться со злокачественными опухолями. К такому выводу пришла группа ученых из Северо-Западного университета в США. Релиз их исследования опубликован на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые добавили соединения яда в липосомы. Такие частицы получили название нанобины. Попадая в кровоток, они достигают опухоли и высвобождают мышьяк, убивая злокачественные клетки и не трогая здоровые.

Как пояснил один из авторов исследования, профессор Томас О'Холлоран, найти лекарство им помогла сама природа опухоли.

Для выживания и роста раковым клеткам необходим источник кислорода и питательных веществ, поэтому они стимулируют процесс образования новых кровеносных сосудов вокруг опухоли. Эти "новые" сосуды слишком маленькие для того, чтобы пропускать красные кровяные клетки, однако нанобинам благодаря маленькому размеру удается проникнуть внутрь образования, а его кислая среда растворяет частицы мышьяка и таким образом лекарство начинает действовать.

Проведенные на грызунах опыты показали, что лечение мышьяком в 95% случаях способствовало ремиссии острого промиелоцитарного лейкоза (одна из разновидностей рака крови). Ученые считают, что низкая концентрация яда может помочь справиться и с другими видами новообразований.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook