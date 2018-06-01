Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней "войны кланов"

Резкое сокращение генетического разнообразия среди мужчин времен конца каменного века, произошедшее примерно 8 тысяч лет назад, было связано с масштабными перестройками общества и "войной кланов", заявляют генетики в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Антропологи и биологи давно спорят о том, чем была порождена эта катастрофа. Мы нашли простое объяснение - большинство вариаций Y-хромосом исчезло в результате длительных войн между кланами, принадлежность к которым определялась по отцовской линии", - объясняет Маркус Фельдман (Marcus Feldman) из Стэнфордского университета (США).

Наследие каменного века

За последние две сотни тысяч лет человечество пережило сразу несколько эпизодов резкого сокращения в численности, в ходе которых общее число людей на Земле уменьшалось до нескольких тысяч или даже сотен человек. Часть из них была вызвана природными катаклизмами, такими как извержение супервулкана Тоба 70 тысяч лет назад, а другие - вспышками малярии и прочих болезней в более ранние периоды времени.

Относительно недавно ученые обнаружили, анализируя "ископаемую" и современную ДНК, что нечто похожее произошло примерно 7-8 тысяч лет назад. В это время почти все представители сильного пола загадочным образом исчезли - на каждого мужчину в среднем приходилось примерно по 17 женщин, а их общая численность снизилась в 20 раз. Что послужило причиной этой катастрофы, генетики, антропологи и историки спорят до сих пор.

Фельдман и его коллеги предложили простое объяснение этому феномену, создав компьютерную модель того, как мужчины того времени могли передавать свои гены новым поколениям представителей сильного пола.

Как объясняют исследователи, примерно в это же время человечество существовало на Земле в двух ипостасях - в виде групп охотников-собирателей, постоянно мигрировавших с места на место, и более "продвинутых" групп фермеров и скотоводов, ведших оседлый образ жизни.

Пытаясь воплотить их поведение в модели, ученые обратили внимание на то, что социальное устройство этих групп заметно отличалось. Древние охотники собиратели, как и их современные "кузены", не имели четкой социальной иерархии, тогда как первые фермеры жили в группах с выстроенной "вертикалью власти".

Война всех против всех

В этот момент Фельдман и его коллеги обратили внимание на еще одну интересную вещь - время наступления "генетического кризиса" в разных регионах Земли, как правило, совпадало с моментом появления первых племен и прочих примитивных "политических образований". Это натолкнуло их на мысль, что причиной его развития были конфликты между кланами - крупными группами мужчин, происходивших от одного общего предка.

Они проверили эту идею, создав компьютерную модель неолитического мира, в котором обитало несколько сотен подобных семей, живших по соседству друг с другом. Эти кланы могли воевать друг с другом, заключать союзы, "отпочковывать" новые группы, обмениваться ноу-хау и совершать другие действия.

Все подобные процессы могли как увеличивать могущество клана и число его членов, так и вести к его ослаблению или полному исчезновению, если число мужчин в "семье" падало до отметки в 20 взрослых людей. Наблюдая за их конфликтами на протяжении нескольких тысяч поколений, ученые пытались понять, насколько близка их идея к реальности.

Как показали эти расчеты, войны кланов, состоявших из родичей, действительно приводили к подобным последствиям - уровень генетического разнообразия среди мужчин резко упал через несколько десятков поколений. С другой стороны, аналогичные войны между кланами, состоявшими из людей разного происхождения, не вызывали подобных последствий.

Это объясняет одну из главных загадок этого катаклизма - то, почему генетическое разнообразие не продолжило уменьшаться после того, как возникли первые государства. Нечто похожее, как предполагает Фельдман, могло происходить и в иные периоды истории, и сейчас его команда изучает и историю, и генетику в попытке найти следы других "клановых войн" древности.

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