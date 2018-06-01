У страха перед диким хищником и дрожи в коленках в очереди к стоматологу общая природа. По мнению ученых, это универсальный механизм, помогающий организму правильно реагировать на угрозу. В природе выживает тот, кто вовремя пугается и убегает, а слишком храбрые, глупые и медлительные погибают. Day.Az со ссылкой на РИА Новости расскажет, как правильно бояться, чтобы выжить.

Инструмент приспособления

Люди, страдающие паническими атаками, привыкли бояться. Во время приступов сдавливает грудь, темнеет в глазах, сильно бьется сердце, на лбу выступает холодная испарина. Ощущения, характерные для человека в состоянии стресса, только усиленные в десятки раз. Так называемая программа страха (комплекс поведенческих и физиологических реакций в ответ на опасность) у таких людей может запускаться в самых неожиданных ситуациях.

Панические атаки - это нарушение слаженной работы трех важных зон мозга: гипоталамуса, медиальной префронтальной коры и миндалевидного тела (амигдалы). Именно от их скоординированных действий зависело, выживет наш первобытный предок или станет добычей хищников.

"Это универсальный адаптивный механизм, отобранный в ходе эволюции для защиты от опасности. Те наши предки, которые страха не знали - или не выработали эту программу, или потеряли ее, - вымерли. Поэтому сегодня все живые существа рождаются сразу со страхом. Например, если новорожденным крысятам, еще без личного опыта встречи с хищником, предъявить запах кошки или лисицы, они тут же испугаются. Это безусловно-рефлекторный врожденный страх", - рассказывает Наталья Саульская, заведующая лабораторией нейрохимии высшей нервной деятельности Института физиологии им. И. П. Павлова (ИФ) РАН.

Новорожденные крысята, не имеющие личного опыта столкновения с хищником, боятся запаха кошки или лисы



У человека такой врожденный страх, или генетическая память, срабатывает в отношении некоторых видов животных. Скажем, большинство людей с опаской относятся к паукам и змеям. А замеченные в лесу маленькие зеленые огоньки на уровне ног испугают любого, даже если на деле окажутся кошачьими глазами.

Где живет страх

Когда животное сталкивается с угрозой, амигдала (скопление серого вещества в глубине височных долей коры больших полушарий) в мозгу активируется, распознает врожденно значимые опасные сигналы и посылает их в гипоталамус - нижнюю часть промежуточного мозга. Именно там принимается решение, как реагировать на угрозу: прятаться или драться.

Кстати, за внешние проявления страха, когда выделяются адреналин и норадреналин, учащается сердцебиение и расширяются зрачки, тоже отвечает гипоталамус. Но он лишь исполнитель, подчиняющийся командам миндалевидного тела.

"Считается, что страх формируется в амигдале. У ее нейронов есть одна особенность: они получают информацию и о болевом раздражении, и об условных сигналах, сопутствующих боли. В результате образуется ассоциация между событиями. Например, если крыс бить током при определенных звуках, то через некоторое время они начнут бояться этих звуков. То есть нейроны амигдолярного комплекса будут активироваться без всякого болевого раздражения, только по условному сигналу. Так действует механизм ассоциативного страха", - объясняет Саульская.

Когда человек сталкивается с опасностью, в его мозге активируются три зоны: гипоталамус, медиальная префронтальная кора и миндалевидное тело





Наука бояться

В лаборатории нейрохимии высшей нервной деятельности ИФ РАН, возглавляемой Натальей Саульской, крысы - главная модель, на которой ученые проверяют гипотезы о формировании ассоциативного страха. Это страх выученный, результат прошлого неприятного опыта. В дикой природе именно он заставляет животное убегать при первом звуке выстрела.

"Мы исследуем роль префронтальной коры в процессах генерализации страха. Это такое состояние, когда вас напугало что-то одно, а вы боитесь чего-то другого, подчас имеющего мало общего с изначальным источником опасности. Согласно нашим данным, интенсивность такого генерализированного страха зависит от уровня внеклеточного серотонина в медиальной префронтальной коре. Крысы, у которых этого вещества много, боятся безопасных сигналов сильнее, чем обычные животные", - уточняет Саульская.

Похожие результаты в 2015 году независимо от российских ученых получили их американские коллеги из Университета Калифорнии (США), показавшие, что механизм кодирования воспоминаний о страхе запускается именно в префронтальной коре мозга.

Все под контролем

"Ставили такой эксперимент. У здоровых испытуемых сначала вырабатывали страх: включали музыку (условный сигнал) и ударяли их несильным разрядом тока (болевое раздражение). Потом участники исследования, услышав условный сигнал (а ассоциативный страх у них к этому моменту уже сформирован), должны были сознательно подавить в себе испуг. У тех, кто мог избавиться от страха, зафиксирована повышенная активность медиальной префронтальной коры. Получается, что сознательное подавление страха исходит из этой зоны мозга", - рассказывает Саульская.

Однако подавленный ассоциативный страх в определенных условиях может вернуться, отмечают в новом исследовании ученые из Университета Квинсленда (Австралия). Опыты на мышах и крысах показали, что в ответ на угнетение неприятных воспоминаний мозг способен создавать аномальные нейронные связи между гиппокампом и орбитофронтальной корой (зоной префронтальной коры, отвечающей за принятия решений). Поэтому люди, склонные к паническим атакам и посттравматическим стрессовым расстройствам, страдают рецидивами подавленного страха. Чтобы их вылечить, необходимо исследовать эти аномальные нейронные связи и понять, почему нарушается нормальное функционирование системы страха.

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