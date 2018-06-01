Создан укол, делающий химиотерапию безболезненной

Химики и биологи из университета Сан-Диего создали препарат, который блокирует все болевые ощущения, возникающие после курса химиотерапии, и не вызывает при этом зависимости, как опиаты. Первые результаты его проверки были опубликованы в журнале Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Опиаты и остальные обезболивающие не "отключают" боль, а просто приглушают ее. Одновременно они ослабляют и чувство удовольствия, что ведет к развитию зависимости. Мы смогли поменять работу самой системы, отвечающей за передачу болевых сигналов, а не просто замаскировали ее симптомы", - заявил Тони Якш (Tony Yaksh) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Химиотерапия, при помощи которой врачи уничтожают раковые опухоли, работает двумя путями - повреждая ДНК раковых клеток, заставляя их самоуничтожаться или же препятствуя их росту и делению. Второй способ сегодня становится более популярным, так как он не приводит к появлению еще более агрессивных видов раковых клеток из-за развития новых мутаций в их геноме.

И тот, и другой тип химиотерапии обладают одним общим и крайне неприятным побочным эффектом. Массовая гибель раковых и здоровых клеток вводит иммунитет в режим "чрезвычайного положения", что порождает огромное число воспалений в организме, в том числе в окрестностях нервных окончаний, и вызывает массу болезненных ощущений, которые часто становится невыносимыми для пациентов.

Якш и его коллеги фактически случайно выяснили, как можно полностью подавить эту боль, используя ресурсы самого организма человека, изучая работу рецептора TLR4, одного из компонентов врожденной иммунной системы людей и животных.

В здоровом теле эти выросты на поверхности клеток играют важную роль - они улавливают химические сигналы, свидетельствующие о повреждении тканей и появлении определенных бактерий внутри тела. При появлении таких знаков они вызывают воспалительную реакцию, "приманивая" иммунные клетки в поврежденную область.

Нарушения в работе этих рецепторов, как рассказывает Юрий Миллер, коллега Якша, могут быть связаны с развитием атеросклероза и других болезней артерий. Руководствуясь этой идеей, Миллер и его команда пытались предотвратить "зарастание" артерий холестериновыми бляшками, блокируя работу TLR4 при помощи белка AIBP, отвечающего за транспортировку жиров в кровотоке.

Эти опыты неожиданным образом показали, что большие количества AIBP не только мешали образованию холестериновых бляшек, но и заметно снижали число воспалений и приглушали интенсивность болевых ощущений у грызунов, на которых ученые тестировали это лекарство от атеросклероза.

Обнаружив столь необычное свойство белка, Миллер связался с Якшем и биологи провели новую серию экспериментов на мышах, недавно прошедших курс химиотерапии после удаления раковой опухоли.

Как показали эти опыты, всего одна инъекция AIBP подавляла болевые ощущения, порожденные противораковыми препаратами, на протяжении как минимум двух месяцев, не вызвав при этом зависимости и других побочных эффектов. Поведение таких грызунов, как подчеркивают ученые, никак не отличалось от того, как вели себя их здоровые сородичи.

"Сейчас мы работаем над созданием технологий, которые позволили бы нам вводить AIBP в организм постоянно, не вынуждая пациента идти на уколы в больницу. С другой стороны, большинство из них в любом случае будут ходить туда, чтобы не терпеть постоянно боль. Если все закончится удачно, AIBP сделает морфин и опиаты полностью ненужными в медицине, что позволит уменьшить их роль в жизни общества", - заключает Миллер.

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