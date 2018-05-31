Британская полиция отобрала у наркоторговцев дорогие кроссовки - ФОТО

Полиция графства Уилтшир, Великобритания, придумала дополнительное наказание для наркоторговцев, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь у дилеров при аресте изымают дорогие дизайнерские кроссовки. Таким образом их лишают того, ради чего они работали. По словам сотрудников полиции, молодые преступники считают дорогие кроссовки вроде Nike символом статуса, поэтому отбывших наказание отправляют домой в дешевых черных тапочках.

"Люди ужасно несчастны, когда мы забираем их кроссовки, но это хорошо. Мы хотим донести, что будем поступать именно таким образом с теми, кто покупает себе обувь на вырученные от продажи наркотиков деньги", - объяснил полицейский Джордж Бут.

На данный момент в центральном участке города Суиндона лежит более 100 пар конфискованных кроссовок.