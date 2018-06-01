Составлен рейтинг самых противных авиапассажиров

Эксперты провели опрос "Самые адские пассажиры", который выявил, какие типы пассажиров в самолете раздражают окружающих больше всего. Об этом сообщает Travel Pulse, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, первые три места разделили между собой плохо пахнущие путешественники, непослушные дети и те, кто откидывает спинку сиденья назад.

Далее в перечне значатся туристы, которые кладут руки на подлокотники, а за ними пассажиры с несколькими сумками ручной клади.

На шестом месте оказались пассажиры, которые часто поднимаются со своих мест и ходят в туалет, а седьмую позицию заняли "болтуны", постоянно разговаривающие во время полета.

Также, в рейтинг вошли требовательные путешественники, раздражающие своими постоянными просьбами, и пассажиры, делающие упражнения посреди узкого прохода в самолете.

Последнее место в списке "Самые адские пассажиры" заняли люди, которые своей головой заслоняют вид из окна.

В мае портал Smarter Travel составилсписок неизвестных прежде секретов авиакомпаний, которые могут заинтересовать любого путешественника. Среди них новости о том, что самый короткий перелет длится 53 секунды, некоторые части самолета держатся на клею, компании лгут пассажирам о времени перелета, а влажность воздуха на борту ниже, чем в пустыне.

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