Что нельзя делать ночью в тюрьме

Жизнь в российских тюрьмах подчинена особым законам. Здесь не выключают на ночь свет, не желают спокойной ночи, а новичков - "первоходов" - поджидает масса неприятных сюрпризов. Зэки со стажем любят разыграть, а то и поглумиться над вновь прибывшими. Day.Az со ссылкой на the-criminal.ru расскажет, что нельзя делать ночью в российской тюрьме

ГДЕ ПРЕКЛОНИТЬ ГОЛОВУ

В каждой камере количество спальных мест - "шконок" - сильно ограничено, а заключенных всегда сверх меры. Спать приходится по очереди. "Заезжающему" в камеру новичку приходится сразу же знакомиться с местными порядками. Распределением мест и времени для сна занимается главный по камере, или "смотрящий". К нему и стоит обратиться первоходу.

Битком набитые камеры на воровской фене зовутся "ульями". Ситуаций, когда все зэки спят ночью одновременно, в таких местах просто не бывает. Пока одни заключенные кое-как пытаются подремать, другие бодрствуют. Кто-то играет в карты, кто-то переговаривается с соседом.

Камеры в любой российской тюрьме делятся на зоны. Привилегированными считаются места у окон, где посветлей и воздух посвежей. Здесь селятся воры в законе и их окружение. Места ближе к выходу - для простых зэков, или "мужиков". Доцент из "Джентльменов удачи" абсолютно правомерно претендовал на шконку возле окна, ведь он является криминальным авторитетом.

Несколько десятилетий назад еще не было столь явного разделения зэков по мастям, поэтому "опущенные" спали с остальной массой сидельцев. Обычно им выделялись самые плохие места: под шконками или возле "параши". Сейчас "петухов" селят в отдельные камеры для таких же униженных. В противном случае в "ульях" неминуемо будут вспыхивать жестокие конфликты.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НОЧЬЮ

Осужденным приходится жить в очень скученных условиях. Обстановка в камере почти всегда крайне напряжена. Чтобы не провоцировать конфликты, каждый зэк придерживается определенных правил поведения. Главная задача в "улье" - никому не мешать и не позволять это делать другим.

В тюрьме категорически запрещено храпеть, и никого не волнует, что у соседа проблемы с дыханием или сломанный нос. Отучают от храпа очень быстро и жестко. Например, могут залить воду в рот спящего зэка или затушить о его ребра сигарету. Парочка таких уроков приводит к тому, что человек научается спать беззвучно и в любое время суток.

Тот, кто ночью не спит, развлекается, как умеет. Обычно сидельцы играют в карты и другие азартные игры. Первоходу не стоит даже пытаться вклиниться в игру опытных заключенных. Со 100% вероятностью он окажется в проигрыше, а долг на зоне - святое дело. Новичкам, попавшимся на эту удочку, приходится умолять родственников, чтобы прислали денег. Нередко речь идет о солидных суммах, за которые могут и убить.

ПРОЗВИЩЕ ДЛЯ НОВОГО СОСЕДА

"Погремушку", или прозвище, новичку дают в первую же ночь. Без соблюдения этой традиции ему и уснуть не позволят. Прозвище прилипает к зэку навсегда, остается с ним даже на свободе. По традиции, новичок должен подойти к окну и попросить: "Тюрьма-старушка, дай погремушку!" Соседи по камере спрашивают, по какой статье тот сидит, и начинают придумывать воровские клички.

Не всегда варианты предлагают сразу. Первоходу нужно просить "погремуху" до тех пор, пока не начнут поступать предложения. Если прозвище не нравится, можно и отказаться. Но слишком долго перебирать вариантами тоже нельзя. Сидельцу не позволяют бесконечно привередничать и рано или поздно все равно дают кличку.

В благодарность за оказанную честь только что "окрещенный" должен спеть что-нибудь по заказу соседей. Если сольный номер сокамерникам нравится, новичок считается официально принятым в воровской коллектив. После этого ему разрешается лечь спать.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook