Эти 5 приёмов помогут вам улучшить свою память

Если вы из тех, кто любит постоянно учиться чему-то новому, то Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет вам несколько дельных советов:

1. Да. Это потребует некоторых усилий

Нет, никто тут не собирается читать вам лекции о пользе тяжёлого труда. Ваш мозг не в состоянии запомнить всю информацию, которая поступает в течение целого дня. Однако усилия, которые вы прилагаете, когда целенаправленно запоминаете ценную для вас информацию, дают превосходный результат.

Чем больше вы делаете попыток что-то запомнить, тем лучше это у вас получается.

Те студенты, которые записывали полные лекции, рисовали сравнительные диаграммы, строили ассоциации и составляли практически вопросы, на итоговых тестах набирали от 29 до 63 процентов больше, чем обычно.

Учёба не подразумевает пассивности. Четырёхкратное прочтение материала и близко не так эффективно, как однократное прочтение и написание конспекта по нему. Если просто писать от руки, то это тоже будет полезно. Больше усилий - лучше результат.

Существует система развития почти фотографической памяти. И она работает, надо только немного попрактиковаться.

Она состоит из двух ключевых моментов: проверки своих способностей и распределения материала, который предполагается усвоить, во времени. Проверять себя крайне необходимо. Даже если вы провалите тест, это всё равно будет полезно. Даже если провалить проверку намеренно, то толк всё равно будет.

Распределение учебного материала по времени, несомненно - самая важная составляющая успешного обучения. Оно позволит мозгу осознать, насколько эти знания для вас важны.

Зубрёжка годится только на то, чтобы сдать экзамен, но к настоящему пониманию предмета приблизиться не поможет.

В ходе больше двух десятков исследований, проведённых в течение последних пяти лет, учёные выяснили, что правильное распределение учебного материала увеличивает время хранения знаний до 50 процентов.

2. Заинтересуйте себя

Заинтересованность в изучаемом предмете творит чудеса. Если вы найдёте такой подход к предмету, который сможет пробудить ваше любопытство - считайте, полдела сделано.

Слишком скучно? Заключите пари, что сможете это запомнить.

Не пытайтесь просто погрузиться в учебный материал. Свяжите его с тем, что вы уже знаете. Попытайтесь по-настоящему понять его, а не просто запомнить. И имейте в виду - если вы не можете объяснить что-то, то не можете считать, что в этом разбираетесь.

3. Стероиды для мозгов

Приберегите здоровую пищу на другой раз. Кофе и булочка работают, как стероиды для мозга.

Никто не агитирует вас курить, но если эта (вредная!) привычка у вас уже есть, то подымите перед тем, как начать учить. Никотин улучшит познавательные способности.

4. Основы

Мы всегда ищем какое-то чудодейственное средство. Правда в том, что так же, как и для поддержания формы, основы остаются теми же самыми. Продолжительный сон и регулярные упражнения дают гораздо лучший эффект, нежели широко разрекламированные пищевые добавки. Серьёзно, подремать после занятий очень полезно.

Вы должны успокоиться и сконцентрироваться. Выключите музыку. Занимайтесь в одиночку. Не обманывайте себя - вы не можете делать несколько дел одновременно. Парни, во время учёбы держитесь подальше от красивых девушек, даже не думайте о них.

5. Мини-советы

Существует большое множество маленьких советов, которые также смогут вам помочь.

Когда пытаетесь выучить что-то, жестикуляция поможет достичь лучшего результата. Неприятные фотографии и что-либо, вызывающее эмоции, закрепят знания в вашей голове. Поговорите с собой. Но... не забудьте остановиться после занятий.

Перед экзаменом будьте общительны и думайте об умных людях. Прогуляйтесь на природе.

Для того чтобы выученное быстрее всплыло в памяти, попробуйте воссоздать ту обстановку, в которой вы учили материал: та же поза, то же эмоциональное состояние и т.д. Закройте глаза.

Серьёзно, это работает.

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