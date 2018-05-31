Астронавт рассказал как заказывал пиццу из космоса

31 мая 2018 20:47

Астронавт Майк Массимино рассказал, что однажды он заказал пиццу к себе домой. Нюанс в том, что в момент оформления заказа он возвращался на Землю в космическом шаттле, передаёт портал Space, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Массимино рассказал, что ему удалось заказать пиццу к себе домой в то время, пока он летел на шаттле к Земле. Астронавт не уточнил, когда это было. Известно, что Майк Массимино совершал два космических полёта - на шаттле "Колумбия" в 2002 году и на шаттле "Атлантис" в 2009 году.

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