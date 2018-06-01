Ученые из Австрии вычислили будущего чемпиона мира по футболу

1 июня 2018 07:30

Ученые из университета австрийского Инсбрука провели расчеты, по итогам которых вычислили будущего чемпиона мира по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации EconPapers, по их мнению победителем чемпионата мира в России станет сборная Бразилии. Вероятность их триумфа равна 15,8%. Такой же показатель получился у национальной команды Германии.

Сборная России заняла 12-е место в этом рейтинге.

Ранее бывший хавбек сборной Украины сказал, что Египет может победить на ЧМ-2018.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az