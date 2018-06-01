Ученые сделали важное открытие о витаминах

Большая часть витаминов полностью бесполезна. С таким резонансным заявлением выступили исследователи из Торонто, которые утверждают, что намерены развенчать популярные мифы относительно положительного влияния данных микроэлементов на здоровье, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ученые утверждают, что добавки в пищу, рекламируемые многими большими брендами, на самом деле, представляют собой вещества, которые можно с легкостью встретить в повседневной пище. Именно поэтому они и утверждают, что большая часть подобных витаминов, выпускаемых в таком виде, полностью бесполезна. В частности, ученые утверждают, что речь идет о витаминах С, D и кальции.

Их можно обнаружить в большинстве продуктов, среди которых фрукты, овощи, орехи и мясо. Стоимость подобных витаминов в аптеках в несколько раз превышает ценник на товары с аналогичным составом, потому ученые уверены, что люди, покупающие их, по сути, обманывают сами себя.

Специалисты также отмечают фактическую бесполезность добавления мультивитаминных комплексов в ежедневный рацион. По словам ученых, большое количество витамина С не усваивается организмом и выводится из него естественным путем.