CNN отказался принести извинения Моргану Фриману

Телеканал CNN отказался принести извинения известному актеру Моргану Фриману и опровергнуть материал, в котором кинозвезду обвиняли в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее телеканал сообщил, что восемь женщин обвинили Фримана в домогательствах. После этого адвокат актера Роберт Шварц обратился к генеральному директору CNN Джеффу Цукеру, заявив, что материал нанес Фриману серьезную травму и дискредитировал его. Адвокат потребовал немедленно опубликовать опровержение и принести извинения Фриману, напоминает РИА Новости.

В ответном письме юристы телеканала отказались опровергнуть материал, заявив, что основные его пункты вполне корректны. Также они подчеркнули, что сам Фриман не отрицает некоторые обвинения, выдвинутые против него. Ранее Морган Фриман извинился за свои действия, которые могли быть расценены как оскорбление.

Фриман является обладателем "Оскара" за роль в кинофильме "Малышка на миллион", "Золотого глобуса" - за "Шофера мисс Дейзи" и других престижных кинонаград.

В 2017-2018 года карьера целого ряда американских деятелей шоу-бизнеса и актеров оборвалась на фоне обвинений в изнасилованиях. Наиболее крупным стал скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.