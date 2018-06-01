Гусь едва не сорвал бейсбольную игру и врезался в табло - ВИДЕО

В американском Детройте случился курьез во время бейсбольного матча: игру неожиданно прервал залетевший на стадион домашний гусь. Незваный гость пожаловал на схватку между командами Los Angeles Angels и Detroit Tigers. Пернатому так приглянулся спорт, что он принялся важно расхаживать по полю и совсем не желал его покидать. Судье пришлось прервать бейсбольную встречу, а вышедшие на поле стюарды попытались поймать любопытного гостя. Это оказалось нелегко: гусь все никак не давался в руки оппонентов и будто даже дразнил их. Наконец пернатому надоели гонения и он взлетел, но от испуга врезался в табло и упал на трибуну, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Птицу, не сумевшую покинуть стадион с триумфом, тут же подняли сотрудники стадиона. Когда стало ясно, что гусь не пострадал, его выпустили на волю.

Выложенный в сеть инцидент умилил и развеселил пользователей сети.

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