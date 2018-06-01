Гусь едва не сорвал бейсбольную игру и врезался в табло - ВИДЕО

1 июня 2018 10:41

В американском Детройте случился курьез во время бейсбольного матча: игру неожиданно прервал залетевший на стадион домашний гусь. Незваный гость пожаловал на схватку между командами Los Angeles Angels и Detroit Tigers. Пернатому так приглянулся спорт, что он принялся важно расхаживать по полю и совсем не желал его покидать. Судье пришлось прервать бейсбольную встречу, а вышедшие на поле стюарды попытались поймать любопытного гостя. Это оказалось нелегко: гусь все никак не давался в руки оппонентов и будто даже дразнил их. Наконец пернатому надоели гонения и он взлетел, но от испуга врезался в табло и упал на трибуну, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Птицу, не сумевшую покинуть стадион с триумфом, тут же подняли сотрудники стадиона. Когда стало ясно, что гусь не пострадал, его выпустили на волю.

Выложенный в сеть инцидент умилил и развеселил пользователей сети. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Олегка ошарашенный гусь едва не сорвал бейсбольную игру и врезался в табло

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az