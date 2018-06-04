Французы рассказали, какое будущее ждет немецкую марку Opel - ФОТО

Новые владельцы марки Opel - французский концерн PSA - собираются вдохнуть в немецкую компанию новую жизнь и вывести ее из убыточности. Хорошая новость для поклонников этого бренда: новые "Опели" по-прежнему будут разрабатывать немцы, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Компания Opel возьмет курс на разработку электрических и гибридных автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна PSA, которая озвучила стратегию бренда на ближайшее время. В период с 2018 по 2023 годы производственные предприятия и научно-исследовательские центры в Айзенахе, Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне получат дополнительные инвестиции на разработку и выпуск перспективных моделей.

Именно техническому центру в головном офисе Opel в Рюссельсхайме французы поручат разработку бензинового двигателя 1,6 л нового семейства EP, который будут использовать и другие бренда PSA - Peugeot и Citroen. Кроме того завод "Опеля" в Айзенахе с середины 2019 года запустит на конвейер кроссовер Grandland X (сейчас он выпускается вместе с Peugeot 5008 во французском Сошо), а годом позднее там стартует серийное производство гибридной версии этой модели.



В целом концерн PSA разработал целый стратегический план по выводу марки Opel на уровень безубыточности и восстановлении крепких рыночных позиций. Вдобавок Opel не будет сокращать персонал, а зарплату сотрудникам, возможно, повысят дополнительными премиями. Интересно, что в Европе помалу уже начали открываться новые дилерские центры "Опеля", запущенные силами PSA.



Со своей стороны отметим, что многомиллиардные вливания и гигантский ежегодный "минус" в бюджете "Опеля" как раз и послужил поводом для того, чтобы уставший от постоянных ассигнований General Motors решился продать немецкий бренд французам. В глобальной убыточности Opel кроется и причина ухода марки с российского рынка. Концерну GM дешевле было закрыть питерский завод и свернуть свою деятельность в РФ, нежели продавать автомобили.

"Опель" уже вывел на европейский рынок как минимум три модели, которые по технической части унифицированы с автомобилями Peugeot и Citroen. Это пара переднеприводных кроссоверов Crossland X и Grandland X, а также коммерческий минивэн Combo. Помимо них примерить французскую платформу готовятся новый Opel Mokka X, а также городской хэтчбек Corsa. Продающиеся в Европе свежие поколения Opel Astra K и Insignia по-прежнему являются собственными разработками "Опеля".



О наличии или отсутствии планов по возвращению марки Opel в Россию, равно как и о судьбе завода GM в Санкт-Петербурге, пока ничего не сообщается.