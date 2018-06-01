Ученые нашли новый способ продлить жизнь

Употребление пробиотиков в сочетании с растительными добавками может увеличить продолжительность жизни, выяснили ученые из Университета Макгилла. Об их исследовании пишет портал EurekaAlert, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты в области биоинженерии проводили опыты на плодовых мушках. Их кормили симбиотиком (сочетание пробиотика и полифенола. - Прим. ред.) и трифалой (растительной добавкой. - Прим. ред.).

С помощью этих веществ ученым удалось продлить жизнь мушек до 66 дней. Это на 26 дней дольше, чем у насекомых, в организм которых не поступали симбиотики и трифала. Кроме того, биоинженеры смогли снизить негативные эффекты от старения.

Ученые связывают положительный эффект от эксперимента с состоянием бактерий в нашем кишечном тракте.

"Пробиотики существенно меняют архитектуру микробиоты (совокупность микрофлоры и микрофауны. - Прим. ред.) кишечника, не только по составу, но и в том, что касается метаболизма продуктов, которые мы едим", - объяснил профессор Сатия Пракаш, возглавляющий исследование.

У плодовых мушек и млекопитающих биохимические реакции совпадают на 70%, отмечает Пракаш, поясняя, что аналогичного эффекта можно добиться и при воздействии на человека.

"На людей это будет оказывать не настолько впечатляющий эффект, но результаты, к которым мы пришли, позволяют предположить, что диета, включающая в себя трифалу вместе с этими пробиотиками, будет способствовать долгой и здоровой жизни", - резюмирует ученый.

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