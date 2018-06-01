Видео с существом, похожим на змею с ногами, стало вирусным - ВИДЕО

В "Фейсбуке" появился ролик, судя по всему, из Малайзии, который заставил трепетать 4,4 млн человек. Приготовьтесь испытать свои нервы и желудки на прочность. Эта "милая зверушка" вызывает много разнообразных эмоций и не меньше вопросов, передает Day.Az со ссылкой на 365info.kz.

Чёрное блестящее существо ползёт по плите и извивается как змея. Его и можно было бы принять за это пресмыкающееся, которое и так не вызывает у многих особой любви, если бы не одно "но". Если присмотреться, то можно заметить у странного героя ролика маленькие лапки.

И пользователи Сети просто шокированы видом "монстра". Отвращение и ужас идут рука об руку в комментариях, которые оставили впечатлительные зрители. Причём эффектный ролик уже вышел за пределы "Фейсбука".

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