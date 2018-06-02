Знаменитые дети, изменившие мир

Некоторые дети переворачивают мир с ног на голову, еще не достигнув зрелого возраста, некоторые остаются юными навсегда, вписывая свое имя в историю человечества. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям о знаменитых детях, изменивших мир.

Анна Франк

Еврейская девочка, которая в годы войны вела дневник о черных днях нацисткой оккупации в Нидерландах. Вместе с семьей скрывалась в подполье, пока по доносу неизвестного их убежище не было обнаружено. Вместе с семьей была отправлена сначала в Освенцим, а оттуда в Берген-Бельзен, где умерла в феврале 1945 года от тифа.

Ее дневник стал одним из письменных доказательств холокоста. В Амстердаме действует дом-музей Анны Франк, в честь нее названы улицы в израильских городах и даже астероид.

Садако Сасаки

Японская девочка из Хиросимы, в момент атомной бомбардировки находилась в полутора километрах от эпицентра взрыва. Через 10 лет скончалась от лейкемии. Прославилась бумажными журавлями, которые сделала в больнице - по легенде, человек, сделавший 1000 таких оригами, сможет исполнить свое заветное желание. Садако Сасаки стала символом мира и категорического отказа от ядерной войны.

Таня Савичева

Ленинградская школьница начала вести дневник с первых дней блокады. Потеряла почти всю семью во время блокады, сама скончалась в эвакуации от последствий голода и туберкулеза. Ее дневник стал одним из символов Великой отечественной войны и фигурировал в качестве обвинительного документа на Нюрнбергском процессе.

Саманта Смит

Американская школьница из штата Мэн, ставшая антивоенной активисткой в 10 лет. Прославилась свои письмом Андропову в 1982 году, в котором прямо спросила, собирается ли Советский Союз начать ядерную войну и попросила предотвратить этот шаг. Через года она получила ответ от генсека, который заверил, что СССР выступает за мир во всем мире и пригласил ее в Союз.

Саманта Смит стала послом доброй воли, побывала в Москве, Ленинграде и лагере "Артек". На короткое время она стала самой популярной девочкой в мире и написала книгу о своем путешествии в СССР. Саманта Смит погибла в авиакатастрофе 25 августа 1985 года. В штате Мэн первый понедельник июня является днем памяти Саманты Смит.

Луи Брайль

Французский тифлепедагог, подаривший всем незрячим возможность читать. Ослепнув в трехлетнем возрасте, он сумел получить образование, а в 15 лет изобрел рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих, который носит его имя. Будучи также музыкантом, разработал специальный шрифт для записи нот.

Джек Андрака

Американский изобретатель, родившийся в 1997 году в штате Мэриленд. В 16 лет изобрел датчик для диагностики рака поджелудочной железы на ранних стадиях. От своих аналогов прибор отличается высокой точностью, скоростью результата и сравнительной дешевизной. Мальчик пришел к открытию после смерти от рака близкого друга семьи.

Андрака получил гран-при международной научной ярмарки "IntelInternational Science and Engineering Fair" и стал лауреатом премии Гордона Мура, фонд которого занимается поддержкой научных исследований во всём мире.

Энн Макосински

Канадская школьница в 16 лет сконструировала фонарик, который работает на тепловой энергии тела без батареек. На открытие ее вдохновила филиппинская подруга, которая могла делать домашнее задание только ночью.

Сейчас Энн доработала свое изобретение - теперь "вечную" лампу можно прикрепить к голове. За нее она получила Уэстонскую молодёжную премию.

Малала Юсуфзай

Самая юная обладательница Нобелевской премии мира. Правозащитную деятельность девочка из Пакистана начала в 11 лет. В своем блоге для BBC она писала о жизни своего города под властью талибов и открыто критиковала запрет боевиков на женское образование.

9 октября 2012 года на Малалу было совершено покушение - боевики остановили школьный автобус, Малала получила огнестрельное ранение в голову, кроме нее пострадали еще две девочки. Малала была доставлена в военный госпиталь Пешавара, где с трудом вышла из комы. Правительство страны отправило ее в Англию. Сейчас она занимается образовательными проектами. Малала награждена премиями Сахарова, Политковской, Звездой Ордена Храбрости от властей Пакистана.

Фило Тейлор Фарнсуорт

Мальчик из семьи фермеров в штате Юта в возрасте 14 лет разработал конструкцию вакуумной трубки с фосфором, светящимся под воздействием электронов. Ему понадобилось 7 лет, чтобы доработать свое устройство. Так появилась электронно-лучевая трубка, а Фарнсуорт стал пионером современного телевидения наравне со Зворыкиным.

Кристофер Робин Милн

Благодаря этому мальчику у нас есть замечательные истории про Винни-Пуха и его друзей. Сын писателя Алана Милна послужил источником вдохновения для своего отца и первым адресатом сказки, а его игрушки стали главными героями истории. Несмотря на это, отношения Кристофера с родителями были неровными, а свою литературную славу он скоро возненавидел.

Алиса Лидделл

Девочка, вдохновившая Льюиса Кэролла, на создание знаменитой сказки "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье", и ставшая прототипом главной героини. Алиса была дочерью коллеги Кэролла по колледжу в Оксфорде. Историю про путешествие девочки в кроличью нору писатель придумал во время лодочной прогулки с Алисой и ее сестрами. Алиса уговорила его записать сказку и получила первый рукописный вариант "Приключения Алисы под землей". В 1926 году ей пришлось продать его, чтобы оплатить коммунальные счета.

Жозеф-Арманд Бомбардье

Изобретатель из Канады, который в подростковом возрасте придумал снегоход. Он собрал его из запчастей старого отцовского автомобиля. Впоследствии запатентовал открытие, основал свою компанию и занимался производством снегоходов и самолетов.

Икбаль Масих

Пакистанский мальчик, ставший символом борьбы против детского рабства в развивающихся странах. Мать продала его на ковровую фабрику в 4 года, чтобы заплатить долг хозяину фабрики. Он был вынужден работать, прикованный к станку, по 12-14 часов в день без выходных и с одним получасовым перерывом в сутки, пока не отработает долг семьи. В таких же условиях работали и другие дети. Из-за нечеловеческих условий труда и голода в 12 лет он был ростом с шестилетнего ребенка.

В первый раз побег не удался - полицейский вернул его хозяину, но в 10 лет Икбалю удалось выбраться, он стал активистом Фронта освобождения от рабского труда.

Благодаря его деятельности по всему миру, удалось освободить более 3000 детей, которых удерживали рабовладельцы. 16 апреля 1995 года Масих был застрелен неизвестными, вероятно, торговцами живым товаром. Ему было 12 лет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook