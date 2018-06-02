Конец эпохи: Canon распрощался с пленкой - ФОТО

Canon прекратил продажи своего последнего пленочного фотоаппарата EOS-1V. Сообщение об этом появилось на сайте японской компании, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Canon EOS-1V - профессиональная пленочная фотокамера, выпущенная в 2000 году. Ее производство официально завершено еще в 2010 году, и после компания распродавала со складов уже выпущенные камеры. Сервисное обслуживание этой модели будет продолжаться вплоть до октября 2025 года, хотя уже после 2020 года Canon может отказать в ремонте, если закончатся необходимые запчасти.

Первая цифровая камера Canon RC-701 была представлена публике в 1984 году, и с тех пор компания сосредоточилась именно на этом направлении.

Главный конкурент Canon, компания Nikon, по-прежнему продает пленочные камеры. В частности, это две модели: Nikon F6 (137 тысяч рублей) и Nikon FM10 (36 тысяч рублей). Также ряд производителей, включая Leica, Fujifilm и Polaroid, выпускают пленочные камеры моментальной печати.

Canon была создана в 1937 году под названием Precision Optical Instruments. Первой ее моделью был клон немецкой Leica "The Kwanon". В то время компания еще не занималась объективами, поэтому использовала оптику Nikkor от Nippon Kogaku K.K., из которой появился Nikon.