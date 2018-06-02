15 животных, которые отказываются верить, что их не берут с собой - ФОТО
2 июня 2018 00:45 221
Если у вас есть домашние животные, то наверняка вы помните этот полный тоски взгляд, эти унылые мордочки и поскуливания в углу, когда ваш питомец понимает, что вы куда-то собираетесь. А может, вы даже находили перед отъездом что-то интересное в чемодане. Вроде всё упаковали, но решили проверить, открыли - а там кот, тоже собрался, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
А представляете лица служащих таможни или аэропорта, если не вы, а они обнаружат таких "зайцев" в вашем чемодане? Так что, пакуя чемоданы, будьте внимательны и на всякий случай посмотрите наши 15 фото, чтобы знать, чего ожидать.
1. Ты уверен, что мне нельзя с тобой?
Заводите рыбок, они не залезут в ваш чемодан и не устроят сюрприз таможенникам!Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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