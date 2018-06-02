Граненый стакан: история легенды СССР

Легендарный граненый стакан до сих пор можно встретить во всех странах СНГ. Его с удовольствием используют в недорогих общепитах и с еще большим удовольствием подают в местах, претендующих на звание аутентичных советских ресторанов. На западе сам образ граненого стакана успел стать реальной легендой. Day.Az со ссылкой на Trendymen расскажет, как появился этот атрибут Советского Союза.

Привет от Петра I

Самые что ни на есть первые виды граненых стаканов придумывали умельцы-стеклодувы по личному приказу Петра I. Просто во флоте использовать другую тару было очень несподручно - круглые стаканы при качке со стола скатывались.

Великий скульптор

Советский граненый стакан не зря так ценится любителями Баухауса. Дело в том, что дизайн его был разработан не обычным инженером: легендарные грани придумала и воплотила в жизнь сама Вера Мухина, автор скульптурного монумента "Рабочий и Колхозница".

Продуманный минимализм

Естественно, как и все поклонники конструктивизма, Мухина отталкивалась от сугубо технических характеристик. Форма граненого стакана идеально подходила для только появившихся в ту пору посудомоечных машин. Толщина стекла позволяла использовать стакан и в уличных автоматах.

Граненая четкость

В Советском Союзе учитывались мельчайшие детали даже при производстве такой мелочи, как граненые стаканы. Граней всегда было только четное количество: 12, 14, 16, 18, 20 - так для производства проще.

Удобная тара

Советское "сообразим на троих" также было непосредственно связано с граненым стаканом. Объем стакана - ровно 200 грамм. До стеклянного ободка помещалось 167 грамм, что позволяло идеально разделить полулитровую бутылку водки между гражданами культурно отдыхающими.

Ободок из прошлого

Мухина умудрилась сделать реверанс в сторону славянских искусников прошлого: до появления стекла стаканы изготавливались из деревянных дощечек и скреплялись деревянным ободком. Скульпторша сохранила ободок и на стеклянном стакане.

Символ эпохи

Западные специалисты по культуре СССР включают граненый стакан в перечень предметов, ставших настоящим символом страны.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook