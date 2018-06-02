Все, что вам нужно знать о яйцах

Куриные яйца - полезный продукт. Их регулярное употребление укрепляет иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, успокаивает нервную систему и заряжает энергией. Все дело в богатом составе этого продукта: в куриных яйцах содержатся витамины группы В, А, Е, С, кальций, магний, железо, фосфор, белки и 12 незаменимых аминокислот.

Но есть и противники такого часто употребления этого продукта. Они считают, что присутствие яиц в ежедневном рационе может стать причиной возникновения сальмонеллеза и повышенного холестерина. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, полезно ли для здоровья присутствие яиц в ежедневном рационе, а также подготовили подборку классных рецептов, которые вы оцените.

Чем полезны

Яйца - концентрация полезных и питательных веществ. Все эти вещества необходимы для нормального развития организма человека. В составе яиц присутствуют витамины группы В, А, Е, С, D, Н, РР, К, кальций, калий, железо, фосфор, йод, цинк, марганец, фтор, белки, фолиевая кислота, ниацин, а также ценные аминокислоты. Всего пара яиц в день обеспечивает организм 25% аминокислот от суточной нормы.

Регулярное употребление яиц повышает защитные силы организма, нормализует обмен веществ, активирует умственную деятельность, улучшает работу сердца и сосудов, заряжает организм энергией, укрепляет костную ткань, поднимает настроение и помогает бороться с депрессией, а также благоприятно влияет на половые гормоны и процессы кроветворения.

Как готовить

Яйца можно приготовить разными способами: вкрутую, всмятку, яйца-пашот, срэмбл. А еще можно смастерить из яиц сложносочиненные блюда, такие, как омлет или фриттата. Они прекрасно справляются с чувством голода и заряжают энергией надолго. Выбор способа приготовления зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений и возможностей, которыми вы располагаете: посуды или времени.

Специалисты по питанию, ученые и диетологи сходятся в одном: яйца лучше варить, обжаривать или запекать до полной готовности, то есть поместить под воздействие горячих температур. Это связано с тем, что в некоторых яйцах содержатся бактерии сальмонеллы, которые провоцируют развитие заболевания сальмонеллеза. Источником сальмонеллы является курица, но в свежих яйцах этой бактерии нет. Однако она может попасть в яйцо через скорлупу, на стенках которой оседают эти организмы. Поэтому специалисты советуют покупать яйца с проверенных ферм.

Как выбирать и хранить яйца

Выбирая яйца в магазине или на рынке, обратите внимание на их внешний вид. На яйцах не должно быть трещин и вмятин, ведь они являются "порталом" для проникновения бактерий и других болезнетворных микроорганизмов.

Храните яйца в холодильнике. Для этого подойдет специальная полка для яиц, которой оснащено большинство современных холодильников, или боксы, которые вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Перед тем, как убрать яйца в холодильник, их нужно промыть под проточной водой и высушить.

Можно хранить отдельно белки и желтки. Белки хранятся в холодильнике в течение трех недель, а желтки - в течение трех дней. Яйца в скорлупе остаются свежими до 28 дней - при покупке всегда обращайте внимание на упаковку.

Что еще нужно знать

Яйца часто становятся предметом споров и противоречивых дискуссий. Дело в том, что, несмотря на их пользу для сердечно-сосудистой системы, яйца могут повышать уровень "вредного" холестерина в крови. Именно поэтому многие принципиально не едят желток, так как считают, что это поможет снизить угрозу. На самом деле компенсировать "вредный" холестерин проще простого: включите в рацион больше продуктов, которые богаты антиоксидантами. К ним относятся фрукты, ягоды, зеленый чай, зелень и овощи.

У некоторых людей может быть аллергия на яйца. В основном с такой напастью сталкиваются дети до пяти лет, но иногда аллергия остается на всю жизнь. Симптомы непереносимости яиц трудно не заметить: это покраснения и отек рта, боли в животе, рвота и диарея. Если вы замечали у себя подобные симптомы, то откажитесь от употребления яиц и проконсультируйтесь с врачом для установления точного диагноза.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook