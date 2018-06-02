Ложные «факты», которым нас учили в школе

Практически невозможно узнать все факты из истории и науки. Не справляется с такой задачей и школа. Неудивительно, что мы иногда попадаем под влияние "мифов". Day.Az со ссылкой на ANEWS расскажет о ложных "фактах", которым нас учили в школе.

Без кислорода кровь голубая

Распространенный миф на самом деле ложный. В случае, даже если вены синие, все равно внутри течет по ним красная кровь. Только количество кислорода в крови может вызвать различие в цвете, но кровь остается либо темно-красной, либо ярко-красной, никак не синей.

Хамелеоны прячутся, используя камуфляж

Многие из нас ошибочно полагают, что хамелеон начинает менять окрас только если ему нужно скрыться от опасности. На самом деле хамелеоны используют цвета для охлаждения или согревания, но в большинстве случаев таким образом они общаются с сородичами.

Верблюды хранят в горбах воду

В детстве нам говорили, что горб у верблюдов наполнен водой, но это не так. На самом деле горб является хранилищем для жира, который позволяет животному долгое время обходиться без еды. А без воды ему помогает обходиться состав крови.

Летучие мыши слепы

Несмотря на распространенное мнение, у летучих мышей очень хорошее зрение, которое даже не сравнимо с нашим. Кроме того, летучие мыши полагаются на эхолокацию, что позволяет им ориентироваться в пещерах или при слабом освещении.

Вкусовые рецепторы

Если вы все еще верите, что за восприятие различных вкусов отвечают определенные зоны на языке, то вы ошибаетесь. Не существует рецепторов, которые воспринимают определенный вкус, а только оттенки вкуса. Таким образом, на языке не может быть "вкусовой сегрегации".

В случае кровотечения из носа наклоните голову назад

Даже врачи являются противниками этого мифа. Если у вас идет кровь из носа, ни в коем случае не наклоняйте голову назад, чтобы кровь не пошла в пищевод. Лучше наклоните голову вперед изажмите переносицу пальцами, чтобы остановить кровотечение.

Жвачка остается в желудке семь лет

Конечно, жевательная резинка, проглоченная по случайности, дольше остается в желудке, чем обычная пища. Но уж точно не остается внутри нас на 7 лет. Жвачка не поддается разложению желудочными ферментами, поэтому задерживается в нашем организме немного дольше, чем обычная еда.

Исаак Ньютон и гравитация

Легенда гласит, что Ньютон "открыл" гравитацию после того, как ему на голову упало яблоко. Но на самом деле идея описания законов земного тяготения пришла в голову физику после того, как оно долгое время наблюдал за падением фруктов. И эти падения обошлись без телесных повреждений.

Альберт Эйнштейн плохо учился в школе

Это не только глупый миф, он еще и ничем не оправдан. Эйнштейн прекрасно справлялся со всеми предметами в школе, и помимо точных наук отлично сдавал музыку, философию и литературу. ​

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