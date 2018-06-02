Как раньше мыли окна в небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг - ФОТО

Вместе с появлением в Нью-Йорке самых высоких в мире зданий встал и вопрос мытья окон. Ведь одно дело - помыть окна у себя в квартире, и совсем другое - в 50 или даже 100-этажном здании, в котором их тысячи. И мыть их надо гораздо чаще, чем мы это привыкли делать у себя дома. Day.Az со ссылкой на travelask.ru расскажет, как раньше мыли окна в небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг.



Мойщик окон небоскреба Эмпайр-cтейт-билдинг, 1936 год

В знаменитом на весь мир нью-йоркском небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг существовало специальное подразделение, в котором на постоянной основе работали восемь человек. Все они отвечали за чистоту 6514 окон самого высокого на тот момент здания в мире. Согласно принятому управляющей компанией нормативу, каждое окно должно было быть вымыто внутри и снаружи не реже чем один раз в две недели. Какие-то окна за это время загрязнялись больше других, какие-то меньше, но мыть надо было все без исключения. К тому же грандиозное офисное здание, вид из окон которого являлся одним из главных конкурентных преимуществ, не могло себе позволить чтобы этому прекрасному виду мешали грязные разводы и подтеки.

Мойщики делились на двойки, каждая из которых отвечала за 25 этажей. Та двойка, что заканчивала свой фронт работ первой получала право мыть самые верхние этажи и немного свободного времени на обзорной площадке небоскреба. Пары нужны были для того, чтобы рабочие приглядывали друг за другом и могли придти на помощь товарищу в случае чего. Из-за повышенной опасности было запрещено работать во время очень сильного ветра, в дождь или снегопад, хотя сами рабочие считали дождь самым удачным для мытья временем, так как все легче оттиралось и не надо было таскать с собой много воды. В ожидании хорошей погоды рабочие развлекали себя карточными играми в раздевалке.

Окно вне зависимости от этажа мыли следующим образом. Сначала внутри. И тут все просто, так как каждый, как мне кажется, делал это хотя бы раз в жизни. Сложности начинались дальше. Мойщик открывал нижнюю створку, вылезал наружу (на 80-м, к примеру, этаже), цеплял толстый кожаный ремень к специальному крюку на внешней стороне рамы, закрывал окно, цеплял второй ремень за второй крюк и вставал упираясь ногами в подоконник, ширина которого составляла всего 4 см. После этого он начинал мойку наружной поверхности. Несмотря на примитивность, конструкция была довольно надежной и удерживала человека даже при обрыве одного из ремней.

Опаснее всего было зимой, когда за окном стояли минусовые температуры и дул пронизывающий ледяной ветер. Рамы часто клинило, а подоконники и окна снаружи покрывались слоем льда и снега. В случае, если рабочий по каким-то причинам не мог открыть окно находясь снаружи, ему на помощь приходил его товарищ из двойки или кто-то из офисных работников, находившихся внутри помещения. Если вдруг помочь застрявшему на высоте бедолаге было некому, то единственным выходом было разбить стекло ногой.

Тряпка в кармане, замша для протирки на ремне вокруг шеи, мочалка в ведерке и медный скребок с резинкой, пристегнутый цепочкой к поясу. Ведерко оставляли внутри, чтобы оно не дай бог не свалилось кому-нибудь на голову. По той же причине нельзя было пользоваться щетками. Для мытья использовали только мыльную воду. Никакого аммиака или чудодейственных средств для чистки, которые столь популярны сегодня. На мойку одного окна уходило четыре минуты. Три, если очень торопиться. Потом обратно в помещение и все повторить заново. И так с утра до вечера каждый день с перерывами на плохую погоду. Каждый рабочий должен был мыть по 75 окон в день. Одним из недостатков такой технологии было то, что мойщик своей работой и своим присутствием на какое-то время парализовывал работу офиса. Кто-то просто отвлекался на постороннего, кому-то было любопытно посмотреть на висящего за окном мужика, а кому-то приходилось освобождать свое место у окна, чтобы мойщик мог вылезти наружу.

В 1934 году начальник бригады мойщиков Эмпайр-стейт-билдинг Ричард Харт в интервью американскому журналу Modern Mechanix рассказал о своем 65-летнем сотруднике, который всю жизнь занимался только окнами и, наконец, решил уйти на покой. Через день он попросился обратно, сказав что ему очень не хватает головокружительной высоты и захватывающих видов, к которым он привык. "С годами высота впитывается в вашу кровь, - сказал Харт, - и вы уже никогда не сможете работать на земле". Работа мойщиков считалась довольно престижной и неплохо оплачивалась. По словам Харта, средний доход мойщика составлял 30 долларов в неделю или $1560 в год. Это было больше, чем получал фабричный рабочий ($430 в год) или обычный строитель ($907 в год), и примерно равнялось доходу квалифицированного электрика ($1559 в год). Но тут не нужно было иметь образование, да и работа, в отличие от завода или фабрики, была куда легче, происходила на свежем воздухе и с хорошими видами. Из минусов был риск свалиться вниз, а так же трудности со страховкой. Большинство страховых компании оценивали их работу как невероятно рискованную и отказывались продавать полис. В те годы в Нью-Йорке трудились около 3000 мойщиков окон, и, несмотря на то, что порядка 10 человек гибли ежегодно, недостатка в желающих освоить новую профессию не было.

В 50-х годах прошлого века, с появлением полностью остекленных фасадов, технология мойки изменилась и на смену кожаному поясу с крюками пришли подвесные люльки и механические леса. Сегодня крюки на рамах можно встретить лишь в некоторых домах довоенной постройки, где они сохранились и иногда используются до сих пор.

Во время реконструкции Эмпайр-стейт-билдинг все окна были заменены на так называемые swing-in. И это довольно-таки удобная конструкция, если говорить о мойке. Такие окна складываются внутрь и вам не надо вылезать наружу и рисковать жизнь, чтобы их помыть.

Единственный, но существенный минус во всем этом - время. Управиться с ними за четыре минуты не получится точно. Сейчас за чистотой окон небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг следят всего 4 человека. На мытье всех окон в здании у них уходит где-то 2 месяца, после чего они начинают все заново.

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