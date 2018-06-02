Исключительные места на планете, где сливаются разные по цвету реки - ФОТО

Свадьба рек - это удивительное по своей красоте явление природы, когда две реки, имеющие воды разного цвета, сливаются вместе и некоторое время текут не смешиваясь. Завораживающим зрелищем можно любоваться часами, а большинство из этих мест на земном шаре давно стало туристической достопримечательностью. Day.Az со ссылкой на travelask.ru представляет читателям ууникальные места на планете и полюбоваться самыми красивыми свадьбами рек.

Грин-Ривер и Колорадо, США

Место, где Грин-Ривер впадает в реку Колорадо находится на территории национального парка Каньонлэндс, штат Юта. В этом удивительном месте зеленые воды Грин-Ривер впадают в Колорадо, имеющую кирпичный оттенок.

Амазонка и Риу-Негру, город Манаус, Бразилия

Это, пожалуй, самое знаменитое в мире место, где разные по цвету реки сливаются воедино. Недалеко от города Манаус черные воды Риу-Негру впадают в более светлую Амазонку. Выше места слияния с Риу-Негру река Амазонка называется Солимойнс.

Алакнанда и Бхагиратхи, Индия

Эти реки, текущие в Гималаях, меняют цвет в зависимости от наступления сезона дождей или засухи, но разница между ними всегда очевидна. При слиянии Алакнанды и Бхагиратхи образуется река Ганг.

Цзялин и Янцзы, Китай

Место впадения реки Цзялин в Янцзы находится в городе Чунцин. Четко видна граница между желто-коричневыми водами Янцзы и рекой Цзялин.

Арв и Рона, Женева, Швейцария

Участок впадения реки Арв в Рону является наиболее знаменитым местом в Европе, где можно наблюдать свадьбу рек. Наибольший контраст между бирюзовой Роной и мутно-серыми водами Арва наблюдается в теплый сезон, с конца весны до конца осени.

Драва и Дунай, Хорватия

Место впадения реки Дравы в Дунай расположено недалеко от городка Осиек в Хорватии.

Дунай, Ильц и Инна, Германия

А в этом немецком городе Пассау сливаются сразу три реки разного цвета, что выглядит просто фантастически красиво.

Аргут и Катунь, Республика Алтай, Россия





В России одно из таких - место впадения мутных вод реки Аргут в бирюзовую Катунь.

Подобные явления на нашей планете наблюдаются из-за того, что разные реки на своем пути протекают по разным участкам суши. Легко растворимые минеральные вещества из горных пород и частицы почвы попадают в реки, придавая им неповторимый цвет. Кроме того, внешний вид и химический состав воды сильно меняется в зависимости от сезона года. Во время дождей вода более мутная и содержит множество примесей, а в сухой сезон цвет воды становится более прозрачным и светлым.

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