Стало известно имя главы компании по производству турецких автомобилей
2 июня 2018 10:09 420
Главой автомобильной компании, которая будет создана в Турции в рамках производства отечественных автомобилей, назначен Мехмет Гюрджан Каракаш. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в субботу турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам главы государства, Каракаш ранее был одним из ведущих специалистов к компании "Bosch".
Эрдоган также отметил, что турецкая автомобильная промышленность станет одной из наиболее конкурентоспособных отраслей в мире.
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