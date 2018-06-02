Стало известно имя главы компании по производству турецких автомобилей

Главой автомобильной компании, которая будет создана в Турции в рамках производства отечественных автомобилей, назначен Мехмет Гюрджан Каракаш. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам главы государства, Каракаш ранее был одним из ведущих специалистов к компании "Bosch".

Эрдоган также отметил, что турецкая автомобильная промышленность станет одной из наиболее конкурентоспособных отраслей в мире.

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