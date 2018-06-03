Секреты долголетия от 106-летней британки

106-летняя британка Мэдлин Дай поделилась секретами долголетия, о которых расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Основные советы 106-летней женщины - не ходите замуж и не посещайте пабы.

Мэдлин Дай никогда не была на свидании и только однажды посетила паб, чтобы отпраздновать свой 90-летний юбилей.

Она cчитает, что так долго ей удалось прожить, потому что она избегала всяческих отношений, и такие стрессы, как взаимные обиды, семейные ссоры, непонимание партнера, ей никогда не грозили.

Мэдлин родилась в Хели, на юге Шеффилда в 1912 - в том же году, когда затонул Титаник.

Она прожила там всю свою жизнь. Когда она была моложе, она жила вместе со своей матерью Мэри и сестрой Аврелией, ее отец Эрнст был убит во время Первой мировой войны.

Бывшая переплётчица отметила свой 106-й день рождения 28 апреля в доме престарелых, куда приехали ее родственники.

80-летняя племянница Мэдлин Диана Хитон рассказала:

"Она очень независима и свободно передвигается без трости. Когда ей было 103 года, она обратилась ко мне с просьбой поменять шторы у нее в спальне.

Я сказала, что сделаю это завтра же, но когда я приехала к ней на следующий день, она мне говорит: "Я повесила шторы - посмотри, тебе нравится?"

Ей хватило сил, чтобы самой заменить шторы.

И одевается она сама, без посторонней помощи. Она часто приходит в общую гостиную и общается там с людьми.

Чувство юмора ей не изменяет, она всегда любила шутить.

Всякий раз, когда кто-либо спрашивает ее о прошлых романах или интересуется, был ли у нее муж, она отвечает: "Никогда не было, поэтому я и живу так долго".

Она говорит, что у нее не было горького опыта брачных отношений, поэтому и нервы у нее в порядке.

Она всегда любила хорошо одеваться и одевалась безукоризненно".

Ключом к долголетию Мэдлин могло послужить и то, что она спускалась и поднималась по крутому холму четыре раза в день, идя на работу и возвращаясь обратно, таким образом она преодолевала ежедневно по 2 мили.

В прошлом году она воссоединилась с подругой, вместе с которой она пережила бомбардировки во время войны, они не виделись 70 лет.

97-летняя Кит Скотт связалась со своей давно потерянной подругой после того, как узнала из газет о ее 105-м дне рождения.

Мэдлин всю жизнь любила вязать и работать в саду.

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