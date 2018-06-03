Самые креативные способы списывать на экзамене - ФОТО

Каждый экзамен - это соблазн для студента пойти по лёгкому пути списывания. Обычно ответы подсматривают у других студентов или пишут шпаргалку на ладони. Со временем учащиеся становятся всё более хитроумными в этой области. С развитием технологий жульничать стало гораздо проще. Компьютеры, смартфоны, смарт часы - всё это может служить источником правильных ответов. Однако порой студенты придумывают довольно удивительные комбинации. Конечно, списывать плохо и в идеале никто не должен заниматься этим. Оно того не стоит. Но всё же интересно узнать, как это делают другие. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет самые креативные способы списывать на экзамене.

Передача шифра

Однажды двое друзей сели друг за другом на экзамене. Если правильный ответ на вопрос теста нужен был тому, кто сидит сзади, он постукивал своего товарища по спине, тот, в свою очередь, касался пальцем виска определённое количество раз. Например: одно касание - ответ А, два касания - ответ Б, и так далее. Если же помощь нужна была тому, кто сидел впереди, он подносил ручку к голове, а напарник стучал ему по спине правильный ответ. Их уловку так и не раскрыли.

Жвачка

Один человек в интернете утверждал, что студент написал шпаргалки по биологии на пластинках жевательной резинки, а потом сжевал все доказательства. Ох и много же жвачки ему пришлось съесть.

Скриншоты

Сейчас на тестирования запрещено приносить мобильные телефоны. Всё дело в том, что студенты, проходившие тесты на компьютере, фотографировали вопросы и отправляли их своим друзьям, которые должны были проходить тест позже.

Шпаргалка на напитке

Один студент аккуратно снял этикетку с напитка, написал на её обороте шпаргалку, а этикетку приклеил обратно. Он взял эту бутылку на экзамен, и, отпивая понемногу, читал ответы на обороте этикетки.

Под увеличением

Учитель математики разрешил ученикам взять с собой на экзамен карточки размером 3х5 см, на которых можно было написать самое необходимое. Большинство учеников обошлись без карточки с подсказками, но один из них пришел с карточкой, исписанной таким мелким почерком, что учитель не смог ничего прочитать на ней. Оказалось, что сам ученик одел сразу и линзы и очки, что позволило ему прочесть всё написанное.

Обмен одеждой

В одном детском саду ребёнок, не любивший музыку, попытался поменяться одеждой с тем, кто музыку очень любил, чтобы тот мог сходить на урок дважды. Впечатлившись такой сложной комбинацией, воспитательница разрешила малышу, не любившему музыку, дважды ходить на рисование.

Очки-камера

В Таиланде студент-медик надел на экзамен очки с крошечной встроенной камерой. Сигнал камеры поступал другим студентам, они читали вопросы и искали на них ответы, а потом отправляли их на часы Apple тем студентам, кто сдавал экзамен. В конечном итоге эта схема была раскрыта, экзамен был сорван, а студентов, участвовавших в обмане, исключили из института.

Онлайн-обучение

Одна девушка помогала своему парню списывать во время обучения в онлайн-школе. Когда он сдавал тест, его камера всегда была включена, а браузер был заблокирован, чтобы он не мог искать ответы в интернете. Но ему удалось подключить свой компьютер к телевизору, а девушка сидела вне поля зрения камеры и искала ответы с помощью телевизора. Она писала ответы на бумаге и показывала парню.

Клавиатурный шпион

Один ученик пробрался в пустую учительскую, нашел способ забраться в компьютер преподавателей и установил шпионскую программу, записывающую каждое нажатие клавиши. Таким образом ученики получили доступ к тестовым вопросам. Сначала всё шло, как по маслу, но потом ученик, сделавший это, был пойман. Участвовавшие в обмане были исключены и заплатили огромный штраф.

Невидимые чернила

Студент юридического факультета принёс с собой на экзамен блокнот. Это было разрешено, однако его блокнот был исписан невидимыми чернилами. Студент использовал небольшую лампочку чёрного света на ручке, чтобы прочитать свои записи. Однако это заметили другие студенты и преподаватель. Мошенник был разоблачён.

Скалолазы

В маленькой индийской деревушке родные и друзья учеников забрались на высокое здание школы, чтобы во время экзамена передавать шпаргалки. Когда власти пытались остановить их, жители кидали в них камни. Тысячи учеников, вовлечённых в это действо, были исключены из школы.

Резиночки

В эссе о шпаргалках, опубликованном в Университете Мичигана, автор пишет о студенте, который использовал для своих шпаргалок тонкие канцелярские резиночки. Он растягивал резинки и писал на них ответы, а в стянутом виде на них ничего не было заметно. С такой шпаргалкой его так и не подловили.

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