Феномен Баадера-Майнхоф: что это такое?

Вы, наверное, замечали: стоит однажды узнать о чём-нибудь малоизвестном (историческом факте, редком имени или явлении), как в скором времени вы слышите о том же самом из совершенно другого источника. "Ну как это может быть совпадением?" - думаете вы.

Такое случается не только с вами; это вообще довольно распространённое явление, которое называется "феномен Баадера-Майнхоф", сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Однажды некто Терри Мюллен из Миннесоты прислал в местную газету историю о том, как впервые услышал о немецкой "Банде Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф", и в тот же день услышал о ней опять, но совершенно от других людей. Реакция на эту статью оказалась неожиданно бурной: множество людей прислали свои похожие истории, а сам феномен получил имя Баадера-Майнхоф.

Мнения учёных относительно природы этого феномена разделились.

Одни объясняют его тем, что любой новой информации человеческий мозг оказывает повышенное внимание.

Другие полагают, что до поры до времени мы можем просто не замечать явления, смысл которого для нас не очень ясен, даже если оно встречается довольно часто. Но как только уловили смысл, то начинаем замечать и само явление.

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