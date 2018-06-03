Топ-10 выживших после несчастного случая во время прыжка с парашютом

Вообще-то скайдайвинг относительно безопасен. Согласно большинству источников, смертельным исходом заканчиваются (в среднем) около 30 из 100 тысяч прыжков. Человек с бо̀льшей вероятностью может погибнуть в автомобильной аварии, чем в результате прыжка с парашютом. Для более наглядного сравнения: в подводном плавании количество смертей в среднем больше - примерно в 47 из 100 тысяч погружений.

Считается, что шансов разбиться, выпрыгнув из исправного самолёта, у вас столько же, сколько искупаться в кишащей акулами воде. Тем не менее, каждый год сотни тысяч людей прыгают с самолёта - профессионально, ради развлечения и участия в соревнованиях - и подавляющее большинство достигло земли благополучно, в целости и сохранности. Хотя в прыжках с парашютом есть один пунктик: когда что-то всё-таки идёт не так, как должно - не раскрылся парашют или обнаружились другие подобные неполадки - у вас остаётся не так много вариантов. Мчаться к земле со скоростью, превышающей 100 миль в час... ну, можно представить, чем это скорее всего закончится.

Как ни удивительно, не каждая авария в парашютном спорте заканчивается грудой окровавленных, переломанных частей тела. На самом деле, найдётся довольно много людей, которые пережили душераздирающие инциденты в воздухе. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет о 10 людях, выживших после несчастного случая во время прыжка с парашютом.

10. Даниэль Фарр

Представьте себе эту ситуацию и решите, действительно ли стоит совершать ваш первый совместный прыжок (в котором вы своим парашютом присоединены к другому человеку, как правило, опытному скайдайверу) с инструктором, который может умереть в воздухе. Даниэль Фарр - солдат армии США, специализирующийся на военной разведке. Его девушка подарила ему в качестве рождественского подарка билет на прыжок с парашютом. Партнёром Фарра по тандему был мужчина по имени Джордж "Чип" Стил, опытный скайдайвер, на счету которого более 8 000 прыжков. Он выпрыгнул из самолёта, некоторое время находился в свободном падении, а затем раскрыл парашют, как и предполагалось.

Всё, казалось бы, шло гладко, пока не полетело к чертям. Фарр заметил, что Чип никак не реагирует ни на его вопросы, ни на действия (на самом деле отсутствие каких-либо действий), касательно приближения к земле. Несмотря на то, что вооружённые силы не дали молодому Фарру никакой профессиональной подготовки по управлению парашютом, они научили его сохранять спокойствие в экстремальных условиях. Фарр, оказавшись в такой ситуации, взял под свой контроль управление парашютом - так же, как он видел по телевизору, конечно - и ему удалось довольно неплохо маневрировать, избегая приближающихся деревьев, и, в конечном счёте он безопасно приземлиться недалеко от назначенной посадочной зоны. После этого Фарр безуспешно делал Чипу искусственное дыхание. Позже коронер констатировал, что Чип перенёс сердечный приступ.

Однако одного мучительного опыта было недостаточно для того, чтобы отбить охоту к прыжкам у Фарра. Он выразил желание прыгнуть ещё раз, несмотря на протесты родителей.

9. Дейв Хаджмен (и парень по имени Фрэнк)

Этот инцидент произошёл в 1985 году в Австралии, в штате Виктория. Мистер Хаджмен совершал прыжок с высоты около 12 тысяч футов (примерно 3,5 тысячи м.) в качестве одного из членов формирования скайдайверов. Всё пошло не по плану, когда Хаджмен по невнимательности открыл свой парашют, находясь прямо над другим скайдайвером (это и был парень по имени Фрэнк). Фрэнк тоже не увидел Хаджмена, и открыл свой парашют примерно в то же мгновение, что и Хаджмен. Два парашютиста пытались занять одно и то же пространство в одно и то же время. В результате Дэйв упал прямо на Фрэнка.

Сильный удар лишил Фрэнка сознания и запутал стропы обоих раскрытых парашютов. Парашют Фрэнка остался открытым и наполненным воздухом, в то время, как парашют Хаджмена выпустил воздух и свернулся - мужчины оказались плотно связаны. Кроме того, поскольку, по сути, теперь один парашют должен был выдержать вес двоих мужчин, они падали быстрее, чем хотелось бы в подобной ситуации, в конце концов, врезавшись в переполненную автомобильную стоянку - удивительно, но они приземлились прямо между несколькими припаркованными автомобилями. И выжили.

Хаджмен получил довольно обширные травмы, в то время как Фрэнк вышел из этой передряги относительно невредимым. К его чести, Хаджмен вернулся к прыжкам с парашютом из безукоризненно работающих самолётов сразу после того, как его раны зажили.

8. Джеймс Буль

Мистер Буль - телерепортёр, специализирующийся на съёмках прыжков с парашютом (и участии в них) и бейсджампинга. Бейсджампинг, для тех, кто не знаком с этим термином, - это вид спорта, заключающийся в прыжках с неподвижных объектов (таких как горы и мосты) и ожидании последней возможной секунды для раскрытия парашюта. Опасная штука.

Во время одной из таких съёмок мистер Буль и попал в передрягу. Буль и его партнёры выполняли прыжок для съёмок документального фильма в России. Буль, сосредоточившись на съемке, полагался на своего партнёра по радиовещанию, когда они приблизились к земле, и надо было раскрыть парашют. Проблемы со связью помешали этому, и вместо того, чтобы раскрыть парашют, Буль встретился с покрытой снегом землёй. Падение с высоты двух тысяч метров со скоростью, намного превышающей 100 миль в час, обычно означает страшный конец. Однако британец врезался, по-видимому, в сугроб посреди каменистой местности. Буль получил перелом спины и рёбер, но в остальном был не так уж сильно потрёпан. Данный инцидент, по иронии судьбы, был заснят на пленку.

7. Иван Чисов

Чисов заслуживает места в этом списке благодаря своей храбрости, которая позволила ему выжить в той ситуации. Иван Чисов был лейтенантом в советских ВВС во время Второй мировой войны. Во время боевого вылета бомбардировщик Чисова был атакован и сильно поврежден немецкими истребителями. В то время бомбардировщик Чисова летел на высоте свыше семи тысяч метров. Степень его повреждения требовала от экипажа немедленно покинуть самолёт.

Проблема заключалась в том (помимо того, что выпрыгивал он из разваливающегося самолёта), что когда Чисову уже действительно необходимо было покинуть машину, вокруг было довольно много немецких самолётов, а лётчики очень любили стрелять по заманчивым целям (таким, как беспомощный лётчик, висящий в воздухе под планирующим парашютом). Чисов выпрыгнул из самолёта, решив не раскрывать свой парашют, пока бо̀льшая часть продолжающихся воздушных боёв. Неплохая идея.

К несчастью для Чисова, он потерял сознание, пока находился в свободном падении. Резкое падение на скорости около 150 миль в час - и бесчувственное тело Чисова ударилось о заснеженное ущелье, покатилось, перевернулось и разбилось о грунт. Но... несмотря на переломом таза ие травмы спинного мозга, Чисов быстро восстановился и летал ещё несколько месяцев. Вот это самоотверженность!

6. Ларис Батлер

Неисправность в работе парашюта может случиться в любой стране. Молодая женщина из Южной Африки по имени Ларис Батлер испытала это на себе во время, как она считала, обычного прыжка с парашютом в 2010 году. Начало этой истории звучит так же, как и любой другой подобный инцидент - обычный выход из самолёта, следующее за ним обычное, ничем не примечательное свободное падение (конечно, если можно назвать "непримечательным" падение камнем на землю).

Однако то, что произошло дальше, заставило Батлер прибегнуть к молитве, как к последней надежде. Сначала она попыталась раскрыть парашют. Он не открылся. После нескольких бесплодных попыток, она попыталась проделать то же самое со своим запасным парашютом. Но он тоже не открылся. Можно только представить тот страх, от которого кровь стынет в жилах, охватывающий человека в такой момент. Мисс Батлер говорила, что единственным направлением её действий оставалась молитва. Она вспоминает, как подумала: "Господи, спаси меня, пожалуйста". Бог, как говорится, слышит и отвечает на молитвы верующих. Удар о землю с высоты 3 000 футов оставил мисс Батлер со сломанной ногой и сотрясением мозга, но живой.

Но вот что делает эту историю ещё более интересной: девушка говорит, что она передумала прыгать, когда уже стояла в дверях самолёта, но инструктор буквально вытолкнул её из самолёта, не обращая внимания на её протесты. Батлер описывает, как она держалась за дверную раму, и инструктору пришлось несколько раз её толкнуть, чтобы она выпала из самолёта. Не противоречит ли это закону?..

5. Ханс Ланг

Бейсджампинг уже упоминался в этой статье. Похоже, ожидание последней секунды для открытия парашюта позволяет испытать наибольшее волнение. Однако мистер Ланг получил немного больше, чем обычное чувство эйфории, во время бейсджампинга, который пошёл не по плану в 2008 году. Прыгнув с вершины горы в Норвегии, Ланг узнал, к чему приводят плохое планирование, дерзость и отсутствие крыльев вместе взятые. Проще говоря, это означает проблемы для людей, прыгающих с гор.

Высота горы, с которой прыгнул Ланг, составляет 1,5 километра. Ланг летел со скоростью около 150 км/ч рядом с отвесной скалой. Что могло пойти не так? Понимая, что он и скала находятся слишком близко друг к другу, Ланг попытался открыть парашют, чтобы отлететь от неё подальше. К сожалению, в этой битве человека против скалы, победила скала. Ланг несколько раз ударился о камни, торчащие из скалы, а стропы его парашюта запутались, что не позволило ему замедлить падение. Полёт окончился тем, что Ланг на большой скорости упал на дерево, стоящее у подножия горы.

Не многие люди могут сказать, что они пережили падение с вершины горы, но Ланге может. Ланг не только выжил, но и из всех возможных проблем пострадал лишь из-за сломанной ноги. Неплохо, учитывая обстоятельства. Этот случай, конечно, не отпугнул Ланга, пообещавшего вернуться в бейсджампинг, как только он оправится от травмы. Ах да, все это было заснято на видео, конечно же!

4. Гарет Гриффитс

Мистер Гриффитс, будучи профессиональным игроком в регби в его родной Великобритании, хорошо знаком с физическим аспектом спорта. Но это нисколько не подготовило его к трагедии, случившейся во время его прыжка с парашютом в тандеме. В паре с опытным инструктором Майклом Костелло (который оказался представителем от штата Массачусетса) Гриффитс собирался совершить обычный прыжок, благополучно выполненный до них тысячи раз.

Однако в этот день события пошли совершенно не так. После прыжка из самолёта и непродолжительного наслаждения свободным падением, инструктор попытался открыть парашют. По непонятным причинам парашют раскрылся неправильно и инструктор не успел выправить его, пока оба летели к земле. Последнее усилие Костелло спасло жизнь Гарета: за несколько секунд до удара о землю, он перевернулся таким образом, что его тело находилось между землёй и Гриффитсом. Гарет выжил, но получил тяжёлую травму спины. Врачи были шокированы тем, что Гриффитс пережил удар о землю на такой огромной скорости - даже с учётом усилий Костелло, который уменьшил повреждения от столкновения собственным телом. Тем не менее, он выжил, и самоотверженная жертва Майкла Костелло, конечно, сыграла свою роль.

3. Лаверн Эверетт

В возрасте 80 лет, у мисс Эверетт было лишь одно неосуществлённое желание - она очень хотела прыгнуть с парашютом. С учётом роста популярности и доступности прыжков в тандеме, мисс Эверетт всё-таки решила... сделать этот шаг! Помните, что произошло в одной из предыдущих историй? Так вот, к её ужасу, случилось примерно то же самое. Решимости у Эверетт заметно поубавилось, когда она выглянула в дверь и взглянула в открытое небо - её колени подогнулись. Её партнёр по прыжку, к которому Эверетт была привязана, немного подтолкнул её к выходу в попытке подбодрить, после чего они выпрыгнули из самолёта.

К сожалению, оказалось, что Эверетт была не так надежно прикреплена к своему партнеру, как они думали. Почти сразу же Эверетт начала выскальзывать из креплений.

Помните, что у Эверетт не было своего парашюта, так как при таких прыжках он есть только у инструктора. Партнёру Эверетт пришлось руками держать её, чтоб она не разбилась о землю. Даже оператор, прыгнувший вместе с ними, чтоб запечатлеть прыжок на видео, попытался приблизиться к ним, чтобы помочь, но безрезультатно. Эверетт оставалось лишь висеть на партнёре, пока он отчаянно пытался удержать её.

Удивительно, но Эверетт, которая, похоже, обладает стальными нервами, даже ни разу не закричала во время полёта. Позже она заявила в интервью, что даже не особо испугалась. Партнёр смог удержать её, и они оба безопасно приземлились. Эверетт получила только несколько синяков и ссадин от посадки. Зато у неё будет, что рассказать своим внукам. И да, все это было заснято на камеру.

2. Николас Алкемейд

Инцидент с Николас Алкемейд, с технической точки зрения - это не инцидент во время скайдайвинга, но, тем не менее, он чертовски захватывающий. Во время Второй мировой войны этот парень служил в Королевских ВВС, был членом экипажа британского бомбардировщика, атакованного немецкими истребителями. Бомбардировщик Алкемейда был сильно поврежден: загорелся и вышел из-под контроля. Вариантов было два: либо сгореть бы внутри самолёта, либо умереть при столкновении самолёта с землёй.

Решив, что ни один из этих вариантов ему не подходит, Алкемейд решил выпрыгнуть из самолета без парашюта (он сгорел в огне!). Бомбардировщик находился на высоте 5,5 тысяч метров над землёй, когда Алкемейд принял это...важное решение. Он выпрыгнул. Храбрый британец пролетел через покрытые снегом ели, которые смягчили его падение, и упал в глубокий сугроб. По сообщениям, лётчик отделался лишь вывихнутой лодыжкой и шоком. После приземления он огляделся и закури . Даже немцы, захватившие Алкемейда в плен, были потрясены этой историей и выписали ему документ, подтверждающий истинность того, что с ним произошло. Вот так-то.

1. Шейна Ричардсон/Вест

Шейна Ричардсон (Вест по мужу) испытала то, что не должен был испытать никто, особенно на своём первом одиночном прыжке, во время беременности. К сожалению, несчастный случай произошёл именно с этой молодой девушкой из Джоплина (Миссури). Эта история наделала столько шума в СМИ не только из-за того невероятного факта, что Шейна пережила то, что пережила, но и потому, что она узнала о своей беременности в больнице, в которую её привезли после инцидента.

История Шейны начинается почти сразу же после её прыжка с самолёта. Как только девушка раскрыла свой парашют, она вошла в сильный штопор. Понимая, что возникли проблемы (было ли это по причине неисправного оборудования или же из-за её неопытности, по-прежнему обсуждается среди коллег-парашютистов). Шейна отрезала стропы своего основного парашюта и раскрыла запасной. Это также не помогло, потому что её запасной парашют тоже не сработал (опять же либо из-за неопытности девушки, либо из-за неисправности оборудования). Шейна продолжала крутиться и упала на скорости, превышающей 50 миль в час, на близлежащую парковку, лицом вниз.

Шейна сломала таз в двух местах, получила перелом ноги и потеряла несколько зубов. Но самое главное, что её не родившийся ребёнок, о котором она не знала на момент прыжка, остался невредим (Шейна родила здорового мальчика в июне следующего года). Этот несчастный случай был запечатлён на видео. После этого Шейна ещё раз прыгнула с парашютом, чтоб доказать себе, что она всё же может это сделать, но после этого последнего прыжка она бросила прыгать. Наконец-то хоть у кого-то обнаружилось немного здравого смысла!

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