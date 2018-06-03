Фруктовый гороскоп: что о вас может рассказать ваш любимый фрукт

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям интересный фруктовый "гороскоп", который определит, что о вас может рассказать ваш любимый фрукт.

Абрикос

Вы великодушный человек. Возможно, окружающие считают вас застенчивым и нерешительным, тем не менее, это не так. Если на вас нападают, за словом вы в карман не полезете. У вас есть как лучший друг, так и злейший враг. Вы артистическая натура.

Яблоко

Если вы любите яблоки, значит вы трудоголик и немного старомодны. Начальство любит таких, как вы, т.к. вы умеете делать то, что от вас требуется. Вы сентиментальны и любите погрустить без причины.

Вишня

Вы все принимаете близко к сердцу, однако вы всегда готовы прийти на помощь, даже если это может навредить вам. Вы любите доставлять удовольствие окружающим, не имеете привычки сплетничать. Вы хороший слушатель и любите пошутить. Если ваш партнер обманет вас, вы будет очень сильно переживать по этому поводу, т.к. вас в принципе очень легко обидеть.

Персик

Вы чувствуете себя хорошо в компании друзей и психологически совместимы с окружающими вас людьми. Иногда бывает трудно понять, говорите вы серьезно или шутите. Вы умная личность, хотя, иногда вы пасуете перед трудностями.

Малина

Вы эгоистичны и привыкли жить в свое удовольствие. Вы никогда не будете помогать другим, следуя ежесекундному порыву. Вашей положительной чертой является умение быть ответственным.

Банан

У вас мягкое и доброе сердце, хотя многие считают вас высокомерным и надменным человеком. Вы сентиментальны, и вас легко обидеть. Вы мечтатель, но зачастую многие ваши мечты так и не стали реальностью. Вы ленивы и легко попадаете под влияние окружающих.

Клубника

Вы всегда улыбаетесь. Вы гостеприимны и знаете правильный подход к окружающим. Вы обладаете хорошим вкусом и любите все красивое. Вы не завистливы, и вас сложно вывести из себя. Тем не менее, вы можете быть очень ревнивым партнером.

Лимон

Вы прошли через множество жизненных испытаний. Несмотря на это, вы приобрели колоссальный опыт для преодоления трудностей. Держите хвост пистолетом!

Грейпфрут

Вы смотрите на мир позитивно. Нет ничего, что могло бы вас заставить изменить ваш взгляд на вещи. Вы считаете, что мир прекрасен, и вы всегда будете бороться за свое счастье.

Киви

Вам многое пришлось вынести; на жизнь вы смотрите без оптимизма, что никак не способствует достижению счастья. Когда вам представится счастливый случай, вы наверняка не заметите его, считая это очередным обманом. Перестаньте смотреть на вещи так пессимистично и умейте во всем находить свои плюсы.

Виноград

Вы умеете держать свое слово и хранить чужие секреты. Однако вы настолько скрытный человек, что зачастую люди не доверяют вам. Имейте в виду - ваши отношения с близкими и друзьями будут только ухудшаться, если вы не станете более отрытым.

Ананас

Вы обожаете все красивое. Вы тщательно взвешиваете каждое произнесенное вами слово. В итоге вы всегда знаете, что и как сказать, и люди вас любят. Вам также легко удается манипулировать окружающими.

Слива

Вы вечно жалуетесь и не можете удержаться, чтобы не покритиковать кого-нибудь. У вас не очень много друзей. Возможно, вам стоит просто расслабиться и перестать принимать всё так близко к сердцу.

Груша

Вы эксцентричны и зачастую держите дистанцию между собой и обычными людьми. Вы все делаете со вкусом - тщательно выбираете одежду, книги, ваше окружение. Вас не тяготит одиночество, но когда необходимо, вы без проблем становитесь компанейским человеком.

Арбуз

Вы оптимистичны, не любите спорить по пустякам и никогда не жалуетесь. Вы часто пытаетесь наставить окружающих на путь истинный, однако не всегда вам это удается сделать должным образом.

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