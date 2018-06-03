Интересные факты о самой ценной приправе в истории

Это самая аристократическая приправа, которая нередко стоит на вес золота. Однако, у шафрана есть и скрытая история. Он веками использовался как краситель, роскошное средство для автозагара и даже как стимулятор серотонина. И это правда - все сказанное относится к тем самым хрупким красноватым нитям, которые извлекают из центра пурпурного цветка крокуса. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет где шафран был распространен наиболее всего и почему он был излюбленным антидепрессантом средневековых монахинь.

Почему бы не посетить секретное поле, где выращивается шафран, чтобы узнать, чем обусловлена его столь высокая цена, поговорить с клиническим психологом о научных основах репутации шафрана как средневекового "прозака" (один из наиболее популярных на Западе антидепрессантов), а также узнать о роли этой специи как универсального "эликсира красоты" для представителей элиты со времен императора Александра Македонского до эпохи британского монарха Генриха VIII Тюдора?

Происхождение шафрана - загадка. Противоречивые утверждения называют в качестве первоначального места произрастания этого растения различные регионы широкого полупустынного пояса, начиная от Греции в восточном Средиземноморье до Средней Азии. Сегодня подавляющее большинство шафрана по-прежнему выращивается в этом поясе, а крупнейшим производителем в мире является Иран.

Однако, в шестнадцатом и семнадцатом столетиях центр "шафрановой вселенной" на время переместился из залитого солнцем Средиземноморья в дождливую туманную Англию. Один конкретный регион Англии приобрел всемирную известность благодаря своему шафрану. Фактически, каждую осень вся его территория была покрыта ковром из фиолетовых лепестков. Эта слава была настолько велика, что местный торговый город Чепинг Уолден был со временем переименован в Шафран Уолден.

Впрочем, к началу девятнадцатого века шафранные поля в Британии были полностью уничтожены. Двести лет спустя неугомонный британский геофизик Дэвид Смейл решил снова попытаться культивировать английский шафран. Корреспонденты интернет-ресурса theatlantic.com встретились с ним прямо в поле, расположенном в одном из заповедных уголков графства Эссекс, чтобы узнать, как выращивают шафран, как его собирают вручную и высушивают, а также о "битве", которую Смейл ведет, чтобы вновь возродить утраченное искусство успешного возделывания шафрана на сырых почвах Англии.

Смейл также рассказал, что "крокерам", как называли сборщиков шафрана местные жители, приходится делать перерывы во время упаковки, чтобы сдержать смех. "У этого растения есть особый аромат, - рассказал Смейл. - Он очень приятный и довольно пьянящий. Необходимо почаще вдыхать свежий воздух, потому что в больших количествах шафран действует как наркотик. Оказывается, за славой шафрана как древнего средства для улучшения настроения, стоят серьезные научные данные, и совершенно удивительная история.

Клинический психолог Адриан Лопрести изучает эффективность шафрана в качестве антидепрессанта. Он пишет: "В ходе систематического обзора было выявлено шесть научных работ, посвященных этим свойствам шафрана. В плацебо-сравнительных испытаниях шафран демонстрировал значительный лечебный эффект и, по сравнению с традиционными препаратами, имел аналогичную эффективность как антидепрессант. Эффект шафрана в этом качестве потенциально связан с его серотонинергическим, антиоксидантным, противовоспалительным, нейроэндокринным и нейропротекторным воздействием".

Музыковед Фолькер Шир обнаружил тайник с письмами, изучение которых привело его к заключению, что средневековые монахини были, мягко говоря, исключительно привязаны к шафрану. "Я называю это "пением под кайфом", иначе говоря, в состоянии токсического опьянения, - рассказывает Шир. - У каждой из монахинь был собственный тайный запас, который они использовали, в случае необходимости, в качестве стимулятора бодрости и хорошего настроения".

В последнее время интерес к этой удивительной пряности заметно растет, так что, вполне возможно, нам предстоит узнать о шафране еще много интересного.

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