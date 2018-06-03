Диетологи нашли способ, как перестать потеть

Однако причиной избыточной потливости или гипергидроза могут быть сбои в работе физиологических систем человека. Известный дерматовенеролог Ольга Копаница объяснила, как уменьшить чрезмерную потливость, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для этого рекомендуется купить антиперспирант, который борется против повышенной потливости. Такое средство может блокировать до 40% потовых желез.

Также чтобы уменьшить потливость, можно носить одежду из натуральных тканей, избавиться от хронических заболеваний и предварительно обратиться к врачу для выбора успокоительных средств и препаратов кальция. Кроме того, потливость рук, подмышечных впадин и стоп может преодолеть протирание слабыми растворами формалина, танина (но только в короткий период времени).

Устранить эту проблему можно с помощью хирургического вмешательства - удаление участков кожи, содержащих значительное количество потовых желез. Для борьбы с чрезмерной потливостью используют инъекционные препараты - ботокс и диспорт. Они блокируют работу мелких нервных окончаний и тем самым нарушают регуляцию потоотделения.

Стоит напомнить, что прежде, чем прибегнуть к лечению, необходимо проконсультироваться с врачом для выбора наилучшей методики.