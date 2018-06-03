Ученые рассказали, как сода может спасти от рака

Сода может спасти от рака, повышая эффективность химиотерапии, выяснили ученые из Института Людвига по исследованию рака, пишет EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалистов, употребление разбавленной в воде соды делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению.

При разрастании опухоли большое количество раковых клеток отрезается от кровеносной системы и ограждается от химиопрепаратов. К ним также не поступает кислород, поэтому у них повышается кислотность, которую может нейтрализовать сода, уверены ученые.

В ходе исследования специалисты пересадили раковую опухоль в мышей, которая из-за повышенной кислотности была малоактивной и менее восприимчивой к лечению. Мышам в воду стали добавлять соду, что нормализовало кислотность и повысило активность больных клеток. Таким образом, считают исследователи, опухоль начинает лучше поддаваться химиотерапии.

"Идея настолько проста. Это не какое-нибудь лекарство за сто тысяч долларов в год. Это в прямом смысле просто пищевая сода", - подчеркнул автор исследования Чи Ван Дан.