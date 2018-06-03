На Марсе снова обнаружили таинственный объект

Еще одну удивительную находку сделал ровер "Кьюриосити" на поверхности Красной планеты. На этот раз марсоход поймал в объектив загадочную блестящую полусферу среди камней, пеоедает Day.Az со ссылкой на weekend.rambler.ru.

Заметил этот объект Джордж Грэхем, изучающий Марс по снимкам и часто публикующий интересные находки на YouTube-канале "Streetcap1". Энтузиаст отмечает, что даже невооруженным глазом видно, что обнаруженная загадочная полусфера отражает свет и предполагает, что сделана она из металла.

Также Грэхем указывает на то, что на снимке отчетливо видно, что марсоход явно расчищал почву вокруг металлического предмета. "Виртуальный археолог" предполагает, что ученым НАСА прекрасно известно о его обнаружении, но они почему-то не считают нужным как-то комментировать ситуацию.

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