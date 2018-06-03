"Москвич", "Нива" и другие советские автомобили, которые стали популярными на Западе - ФОТО

Советские автомобили успешно продавались за рубежом. Причём не только в Восточном блоке, где эту продукцию часто брали в добровольно-принудительном порядке, но и на капиталистическом Западе, передает Day.Az со ссылкой на "Русскую семерку".

ГАЗ-М20 "Победа" (1949)

Первая легковая машина, самостоятельно разработанная советским автопромом, стала и его "первой ласточкой", нашедшей массового покупателя за границей. Просторный салон и багажник, представительная внешность, комфорт пассажиров благодаря независимой подвеске, ремонтопригодная ходовая часть (сказался опыт производства военной техники), - все эти качества более, чем кто-либо, оценили западные... таксисты. Например, в Финляндии таксопарки в современном понимании появились именно благодаря экспортной "Победе" (ранее "машины с шашечками" в Суоми представляли собой мешанину разных марок и классов, без единого стандарта окраски кузова). Справедливости ради, следует вспомнить, что советские авто стали продаваться за рубеж ещё до войны: впервые с нашими четырьмя колёсами широкая европейская публика познакомилась на Парижской всемирной выставке-1937. Но, в любом случае, тогда речь шла об эпизодических экспортных партиях в единицы, максимум - десятки легковых "Эмок". "Победы" же вышли на международный рынок всерьёз: только в 1950 году за кордон их уехало 5 тысяч - десятая часть от общего производства. Причём, как мы уже говорили, продажи шли в острой конкурентной борьбе с именитыми западными концернами.



ГАЗ-21 "Волга" (1956)

На Всемирной выставке в Брюсселе-1958 "Волга" была признана лучшим автомобилем на континенте, после чего её стали покупать в 75 странах. О неубиваемости "двадцать первой" слагались легенды. Говорят, однажды московские дипломаты так лихо рассекали по набережной Каира, что их "Волга" свалилась в Нил. Бедняжку вытащили на берег, завели с полоборота - и, к восторгу собравшейся толпы, покатили дальше! Кстати, это был наш первый автомобиль, имевший серийную модификацию с правым рулём - для продажи англичанам, называвшим "Волгу" "рабочей лошадью". А бельгийцы именовали её ещё более прямолинейно: "танк на колёсах". И - покупали!

Москвич-412 (1967)

Двигатель продаж - реклама. А лучшая реклама - победа в спорте! Так рассудили инженеры Московского автозавода, в 1968 году отправляя своё новое детище на ралли "Лондон-Сидней". Причём гоночная модель минимально отличалась от серийной: доработанная подвеска, штурманские приборы на передней панели, дополнительный бензобак. 16 тысяч километров супермарафона - и дебютант занимает четвёртое место на финише (из 96 стартовавших)! А потом - пьедесталы на ралли "Тур Европы-71", "-72", "-74"! Неказистый "Москвичок" становится международным бестселлером.



Среди старых заводчан ходит байка, будто на сертификационный краш-тест во Францию отправился именно его гоночный вариант, с усиленным кузовом.

Впрочем, думается, объективная причина успеха - всё-таки в том, что "412-й" являлся первой советской машиной, при разработке которой серьёзное внимание уделили пассивной безопасности. В лучшие годы доля экспорта "Москвичей" составляла 55-75% от общего объёма производства. В Бельгии даже работал завод, собиравший их для местного рынка из машинокомплектов под маркой Scaldia. В 1960-м за рубеж было отправлено 30 тыс. советских легковушек. В 1970-м - уже 84 тысячи! Но - с учётом Азии, Африки и Варшавского блока; доля европейских капстран здесь не превышала 10%. Особенно продукцию нашего автопрома ценили в Скандинавии и Финляндии (не в последнюю очередь - за неприхотливость и устойчивость к морозам). Так, Москвич-408 стал самым продаваемым автомобилем в стране Суоми в 1965 и 1966 годах (12 тысяч реализованных экземпляров только за этот период). Но даже такие успехи померкли после ввода в строй нового гиганта - Волжского автозавода в начале семидесятых.



ВАЗ-2121 "Нива" (1977)

Первая самостоятельная (без опоры на фиатовскую базу) разработка тольяттинских инженеров. Триумфальный дебют на мотор-шоу в Париже, золотая медаль на международной выставке в Брно (1978). Приводятся цифры, что в первый же год "Нива" захватила до 40% европейского рынка внедорожников, но правильнее сказать, что популярный ныне класс малых городских полноприводников - именно она и создала. В Австрию трёхдверная машина поставлялась под брендом Lada Taiga. В Англию - Lada Cossack. Занятный факт: в конце восьмидесятых целых 45 "Нив" закупила для разъездов по стройплощадкам дирекция строительства Евротоннеля под Ла-Маншем. Особенно нашу ласточку полюбили жители гористых и пересечённых местностей - в той же Австрии, Исландии, Греции... За четверть века на экспорт уехало почти полмиллиона внедорожников. Любопытно, что в СССР "Нива" особой популярностью не пользовалась: для настоящей грязи - "паркетная", для семейного городского авто - маловместительная.



