Новый кроссовер Audi получит "виртуальные" зеркала заднего вида - ФОТО

Компания Audi готовится к запуску в серийное производство первого электрического кроссовера E-Tron, который будет конкурировать с аналогами от Tesla и Jaguar, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Интересной особенностью новинки станут видеокамеры вместо зеркал заднего вида.

Правда, это далеко не первое такое решение в автомобильной индустрии. Камеры вместо "лопухов" уже использовались в мелкотиражной модели Volkswagen XL1, которая не вышла в открытую продажу. Audi E-Tron будет использовать аналогичный принцип: OLED-дисплеи, транслирующие картинку с камер, будут располагаться по бокам передней панели, чтобы водителю было проще бросать взгляд в привычные места.

Причем, камеры будут работать в режиме парковки, шоссе и разворота. В зависимости от выбранного режима будет меняться угол обзора.



Как объясняют в Audi, "виртуальные" зеркала заднего вида станут доступны в качестве опции и только на рынках тех стран, где это законодательно разрешено. Отсутствие зеркал позволило уменьшить коэффициент лобового сопротивления Cx до 0,28, а также значительно снизить уровень шума и чуть улучшить экономичность.

Что касается самого E-Tron, то его премьера состоится 30 августа 2018 года в Бельгии. Заявленный производителем запас хода в "натуральном" цикле WLTP составит около 400 км, что примерно соответствует параметрам главных конкурентов - Tesla Model X и Jaguar I-Pace.

Кстати, над аэродинамикой E-Tron поработали комплексно, а не только убрав внешние зеркала. Например, пневмоподвеска будет прижимать кроссовер к асфальту на 26 мм на скоростях свыше 120 км/ч. В решетке радиатора - активные жалюзи, днище закрыто плоской пластиной, а 19-дюймовые колесные диски разработаны таким образом, чтобы снизить возмущения набегающего потока.



Стоимость Audi E-Tron пока не раскрывают, но ориентировочно за электрический кроссовер попросят около 70-80 тысяч евро. Это дешевле американской "Теслы" и чуть дороже "Ягуара".