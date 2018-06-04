Найден способ восстановить зубную эмаль

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии в Великобритании разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль. Об этом пишет журнал Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее считалось, что если зубная эмаль подвергается повреждениям, то восстановить ее невозможно, и это может привести к потере зубов.

Отмечается, что новый материал по структуре и свойствам схож с зубной эмалью. При его разработке задействовали белок, который вызывает рост кристаллов.

Новое вещество может противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам, а также позволит зубам сохраняться в хорошем состоянии на протяжении десятилетий.

По заявлениям ученых, с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов.

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