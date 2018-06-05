Как новичку освоиться на новом месте: полезные советы

Новое место работы может принести не только радость, но и волнение. Особенно первый день, неделю и даже месяц. Все из-за того, что даже несмотря на ваш опыт, в этой компании у вас все будет по-новому: коллектив, руководитель, правила, обстановка и, возможно, даже новые обязанности.

Чтобы все прошло хорошо, важно побороть свои страхи и быть собой. Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет, как преодолеть страхи и легко освоиться на рабочем месте.

1. Посмотрите своим страхам "в лицо" - сформулируйте их. Самое страшное - бояться неизвестности, поэтому попробуйте заранее определить, имеют ли ваши страхи какое-либо основание. Например, вы боитесь не понравиться коллегам. Спросите себя - почему? Возможно, половина ваших опасений беспочвенна. Когда "врагов" в два раза меньше, бороться становится значительно проще.

2. Мысленно проиграйте ситуацию из ваших страхов. Представьте, что самое худшее с вами уже произошло - вас невзлюбил начальник. Что вы будете делать? А если все пойдет по кардинально противоположному сценарию: руководитель - мудрый и тактичный, коллеги - вежливые и доброжелательные, рабочее место - современное и удобное? Зафиксируйте в своей голове именно такую картинку.

3. Будьте безукоризненны - от костюма до манер. Подготовьте одежду заранее, принимая во внимание особенности именно этого места работы. В первый день - никаких веселых принтов и джинсов с дырками на коленях (равно как и во второй, и в последующие, особенно если это - классический офис). Так вы будете чувствовать себя увереннее, и это заметят коллеги и начальство.

4. Будьте открыты и доброжелательны, но не навязчивы. Не стоит в первый день пытаться расположить к себе всех, сразу же с кем-то подружиться, тем более заискивать и лезть из кожи вон. То же самое касается работы - не взваливайте на себя слишком много, никто не ждет от вас звезд с неба в первый же день.

5. Больше слушайте и будьте внимательными, впитывайте новую информацию. Покажите, что вы заинтересованы в этой работе и хотите понять все нюансы. Не старайтесь удержать в голове все, записывайте.

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