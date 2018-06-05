Что делать, чтобы ребенок заговорил в положенные сроки

Ребенок, который рано начал говорить, - неизменный объект восхищения окружающих и гордости своих родителей. Но все чаще мамы на детских площадках сетуют на то, что их дети совсем не хотят говорить, не взирая на обилие развивающих игрушек и посещение школ раннего развития. А воспитатели в младших группах детских садов вздыхают о том, как сложно стало общаться с воспитанниками, большинство из которых могут понять только их родители. Вот, мол, раньше все было по-другому. Да и бабушки наперебой заявляют, что дети теперь начинают говорить позднее из-за мультиков и гаджетов.

Day.Az со ссылкой на Сегодня приводит советы экспертов о том, как способствовать тому, чтобы ребенок заговорил в положенные сроки.

"Сегодня в мире постоянно идут исследования, посвященные нейропсихологическому развитию младенцев. Изучается время появления каждого из навыков, подсчитывается зазор, в который тот или иной навык в норме должен появиться. И результаты этих исследований вовсе не подтверждают мнение о более позднем развитии речи у современных детей", - отмечает кандидат психологических наук, нейропсихолог Ольга Орел.

Может показаться, что сейчас молчунов больше, чем было в прежние времена, но это впечатление создают, по словам эксперта, несколько факторов. Во-первых, в наше время гораздо лучше развита диагностика, чем 20 лет назад. Мы можем более тонко отслеживать нарушения развития, быстрее и точнее корректировать их. Во-вторых, современная медицина позволяет сохранять жизнь преждевременно рожденным детям и новорожденным с асфиксией. При надлежащей помощи к двум годам они могут сравняться в развитии со сверстниками, но до этого возраста их некоторое отставание от норм обусловлено объективными физиологическими факторами. В-третьих, мы сейчас, в принципе, обращаем больше внимания на развитие детей. Если раньше критериями нормы и отклонений от нее интересовались в основном профильные специалисты, то сегодня почти каждая мама владеет базовой информацией о психофизических стандартах роста и развития ребенка. Естественно, что эти знания позволяют более пристально наблюдать за тем, в каком возрасте малыш проявляет те или иные навыки.

Важно помнить, что факторы развития речи проявляются еще задолго до предполагаемого первого слова. Например, к концу третьего месяца в норме ребенок реагирует на родителей улыбкой и повышением активности, издает воркующие звуки, плачет по-разному для изъявления потребностей. В 6 месяцев малыш издает носовые и булькающие звуки. Восьмимесячный ребенок реагирует на свое имя. До полутора лет в речи ребенка должно появиться минимум восемь слов, до двух лет - простые фразы.

"Бытует мнение, что мальчики начинают говорить позже, чем девочки. Но оно не имеет под собой научного основания, для всех нормы развития речи одинаковы", - отмечает Ольга Орел. Бывает, что ребенок все же начинает разговаривать позже положенного срока без помощи специалистов. Это значит, что задержка развития речи была, но она скомпенсировалась. К сожалению, подобные ситуации могут дать о себе знать в более позднем возрасте проявлениями дислексии или легкой формы расстройства речи. Поэтому, если присутствует отклонение от нормы, лучше не полагаться на удачу и сразу обратиться к специалисту.

Причины задержки речи очень разнообразны: это может быть и снижение слуха, и аутизм, и короткая уздечка языка, и неврологические проблемы, и последствия травм головы. При любых подозрениях первым делом необходимо проконсультироваться со своим педиатром, а он уже посоветует, к кому стоит прежде всего обратиться - к отоларингологу, логопеду, психологу, неврологу, психиатру или стоматологу.

Заподозрить неладное стоит, если:

в 3 месяца ребенок не реагирует на звук;

в 4-6 месяцев отсутствует гуление, и малыш не ищет источник звука;

в 7 месяцев не узнает голос близких людей;

к концу 9-го месяца отсутствует лепет и ребенок не повторяет за взрослым слоги;

в 2 года ребенок владеет десятком лепетных слов, не может строить фразы из 2-3 слов, не показывает изображение на картинке;

в 3 года не отвечает на пространственные вопросы "Что?", "Где?", не отличает понятия вверх-вниз;

ребенок не разговаривает, бегает и кричит, падает, не способен сконцентрировать внимание на каком-то действии.

Говорите, как со взрослым, и не читайте мысли

Иногда родители обращаются за помощью к специалисту с фразой: "Я чувствую, что он может говорить, но не хочет". И часто это действительно недалеко от истины. Когда мама с папой молниеносно реагируют на запросы ребенка, которые он подает своими жестами или определенными звуками, у него нет потребности говорить о том, чего он хочет. Такие дети, как правило, начинают разговаривать, попадая в детский сад или ясли, где их уже не понимают так, как понимали дома. Если у вас похожая ситуация, не стоит резко переставать реагировать на его несловесные просьбы и обращения. Ребенок почувствует обман, ведь еще вчера вы его отлично понимали, и испытает стресс. А он, как известно, не лучший помощник в развитии.

Часто дети не начинают говорить, потому что нет в этом потребности

Вы поможете малышу научиться выражать свои потребности словами, если будете сами проговаривать его просьбы. Например, ребенок тянет вас за руку и произносит: "ГУ". Вы понимаете, что это означает его просьбу пойти на прогулку. Вы четко произносите: "Ты хочешь ГУлять?" Дайте возможность ребенку ответить "да" или "нет". Если отвечает кивком, произнесите за него "да". Старайтесь, чтобы при таких беседах присутствовал визуальный контакт: присядьте на корточки рядом с ним либо поднимите его до уровня своего взгляда.

Еще одна распространенная проблема у малышей до трех-четырех лет - говорение слогами. Ребенок уже может составлять фразы и предложения, но они состоят из укороченных слов, в которых он может выбирать наиболее удобные для него слоги. Выберите определенные слова, которые чаще всего использует кроха, и прорабатывайте с ним дополнительные слоги. Например, слово "бабушка" ребенок произносит просто как "ба". Выберите время, когда малыш настроен на общение (не устал и не голоден) и предложите поиграть в игру: вы произносите - он повторяет. Называйте отдельно слоги "ба", "буш", "ка" (на первых порах можно заменить на "бабуля", слог "ля" произносится легче).

Каждый слог по-отдельности ребенок должен повторять за вами. Приблизьте к нему свое лицо, чтобы он мог наблюдать за вашей артикуляцией. Также в эту игру можно играть перед зеркалом. Когда малыш освоит по-отдельности все слоги, попробуйте объединять их. Главное, не требуйте молниеносных успехов и не ругайте за непонимание. "Говорить с ребенком всегда необходимо, как со взрослым, по возможности не нагружая слова дополнительными суффиксами. Ведь малышу гораздо сложнее сказать слово "стульчик", чем "стул", и именно по этой причине дети часто отказываются от сложных слов, сокращая их", - отмечает логопед центра развития речи Анна Ващук.

На развитие речи у малышей позитивно влияют игры, стимулирующие развитие мелкой моторики: перебирание бусинок и круп, лепка из теста и пластилина, мозаика, любые пальчиковые игры.

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