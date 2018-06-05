10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Американские диетологи рассказали, какие продукты стоит избегать после 30 лет, передает портал My Domaine.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер, одним из самых опасных продуктов был назван сахар. Он повреждает волокна коллагена и эластина, что плохо сказывается на коже.

Помимо этого, специалисты советуют отказаться от употребления белого хлеба, так как в нем нет никаких полезных веществ.

Также диетологи советуют избегать соусов и с осторожностью относиться к выбору приправ.

Врачи советуют полностью отказаться от употребления макарон, так как содержащийся в них глютен плохо переваривается людьми старше 30 лет.

Самыми вредными напитками были названы диетические газировки. Специалисты обратили внимание на то, что они провоцируют развитие раковых клеток, а также плохо усваиваются организмом и даже способны вызывать стресс.

Закрывают антирейтинг вредных продуктов готовые кондитерские изделия. По данным издания, они препятствуют усваиванию витаминов организмом и тормозят работу пищеварительной системы.

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