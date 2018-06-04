Назван лучший супергеройский фильм в истории кино
4 июня 2018 21:54 123
В Британии фильм "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли признали лучшей супергеройской кинолентой в истории, пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эта картина, в которой снялись, в частности, Марлон Брандо и Джин Хэкмен, вышла на экраны в 1978 году и собрала более 300 миллионов долларов в прокате.
На втором месте оказался "Темный рыцарь" 2008 года с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером в ролях Бэтмена и Джокера соответственно.
"Дэдпул", вышедший на экраны в 2016 году, удостоился третьего места, "Бэтмен" режиссера Тима Бертона оказался на четвертой позиции, а замкнул пятерку лучших супергеройских фильмов "Человек-паук" Сэма Рэйми.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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