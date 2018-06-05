В США скрестили курицу и человека

Ученые пересадили клетки человека в эмбрион курицы, из-за чего у птицы сформировался позвоночник и нервная система. Эксперимент проводили с целью того, чтобы показать, что человек также обладает "строительными" клетками в организме, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Группа исследователей из Нью-Йоркского университета Рокфеллера в США сообщили, что эксперимент прошел успешно, как и ожидалось. В скором времени, после пересадок клеток ДНК, у цыпленка появился позвоночник и другие значительные преобразования.

Создатель проекта, Али Биванлу, рассказал, что эмбрион выжил, однако не прожил достаточно времени, чтобы оценить результат в полной мере. Али подчеркивает, что скрещивание ДНК можно проводить как над курицами, так и над другими птицами, а также амфибиями и рыбами.

С помощью эксперимента ученые поняли, как развивается мозг, печень и легкие. Полученный в ходе эксперимента опыт можно будет применить при создании вакцин от различных болезней человека.