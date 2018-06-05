Ученые рассказали, что будет, если упасть в лаву

Американские ученые рассказали, что будет с телом человека, упавшего в лаву извергающегося вулкана. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Эрика Клеметти, геолога из Университет Денисона, температура раскаленных горных пород вулкана может составлять более тысячи градусов. В качестве примера он привел извержение Килауэа на Гавайях - тогда температура пород составила 1170 °С.

Погрузив руку в жидкость такой температуры, человек не умрет мгновенно, однако, получит сильные и болезненные ожоги, заметил Дэвид Дэмби, химик из центра изучения вулканов при Геологической службе США. Как объяснил ученый, воздействие такой температуры "разрушит нервные окончания и выкипятит подкожный жир".

При падении в лаву с организмом происходят другие процессы. Жар вулкана сожжет легкие и приведет к отказу остальных внутренних органов и потере сознания.

"Вода в теле, вероятно, будет кипеть, превращаясь в пар, пока лава плавит тело снаружи", - рассказал Дэмби.

При этом, как отметили ученые, из-за вязкой консистенции лавы человек не погрузится внутрь массы раскаленных горных пород.

"Таким образом, вы будете находиться на вершине потока лавы", - пояснила Джанин Криппнер, вулканолог из Университета Конкорд.